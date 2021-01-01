تعرف علي علاج حصوات الكلى الصغيرة

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حصوات الكلى


تعد حصوات الكلى من أكثر المشكلات الصحية التى تتطلب علاجا قويا ولكن يختلف العلاج حسب النوع وسبب الإصابة.

ولا تتطلب معظم حصوات الكلى الصغيرة علاجًا قويا كما أنها لا تحتاج للأدوية والمضادات الحيوية.

ووفقا لما جاء في موقع"مايو كلينك" نعرض لكم طرق علاج حصوات الكلى الصغيرة.

شرب الماء
شرب ما بين (1.8 إلى 3.6 لتر) يوميًا سيبقي البول مخففًا وقد يمنع تكون الحصوات ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، اشرب كمية كافية من السوائل - من الناحية المثالية الماء في الغالب - لإنتاج بول صافٍ أو شبه صافٍ.

مسكنات الآلام
يمكن أن يسبب تمرير حجر صغير بعض الانزعاج. لتخفيف الألم الخفيف ، قد يوصي طبيبك بمسكنات الألم مثل إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) أو نابروكسين الصوديوم (أليف).

علاج طبي

قد يعطيك طبيبك دواء للمساعدة في إخراج. حصوات الكلى
يعمل هذا النوع من الأدوية ، المعروف باسم حاصرات ألفا ، على إرخاء عضلات الحالب ، مما يساعدك على إخراج حصوات الكلى بسرعة أكبر وبألم أقل، و تشمل أمثلة حاصرات ألفا تامسولوسين (فلوماكس) وتوليفة الدواء دوتاستيريد وتامسولوسين (جالين).

المصدر: موقع"مايو كلينك"

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