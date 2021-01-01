لجنة كورونا تنفي نقص في اللقاحات.. فيديو

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدولة المصرية لا تعاني من أي نقص في اللقاحات أو الأجهزة الطبية.



وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الدولة وفرت كافة الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا"، متابعا: "مصر من الدول القليلة في العالم التي يتوافر بها جميع أنواع اللقاحات".



وأشار الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا،: "لدينا أجهزة وأبحاث يشهد بها العالم كله، ويبقى أن يتحد الجميع لكي نصل إلى نسبة وفيات صفر".