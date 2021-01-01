وزير التعليم يكشف عن عقوبة الغياب في المدارس.. فيديو



وزير التعليم وزير التعليم



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عقوبة الغياب بالمدارس التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا فهمت بشكل خاطئ، والوزارة ليس بها علاقة بها".



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك من يستخدمون أدوات حرفية مثل السوشيال ميديا لتصدير أشياء بها مغالطة، لتصدير هذا الشعور للرأي العام".



وأشار: "ليس لنا علاقة بالأخبار التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، ونحن مسئولين عن تصريحات الوزارة فقط"، متابعا: "بعض الأسر يكون لها أبناء يتسربون من التعليم ويتوجهون للعمل تحت السن القانوني، إضافة إلى زواج القاصرات، ومثل هذه الظواهر مجرمة، وأساسه التسرب من التعليم، وتم تكليف وزير العدل لعمل حزمة من التعديلات القانونية لغلق هذه الدائرة”.

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وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،: "كان هناك تعاون مع وزارات التعليم والتضامن والقوى العاملة لسد هذه الثغرة".