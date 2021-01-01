وزير التربية والتعليم يكشف آخر تفاصيل مسابقة تعيينات المعلمين..فيديو

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، آخر تفاصيل مسابقة تعيينات المعلمين.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "سيتم عقد مؤتمر صحفي هام للإعلان عن كافة التفاصيل"، متابعا: "سيتم عقد المؤتمر بعد إجازة نصف العام".
وأشار: "نعمل على مدار اليوم مع أساتذة في كليات التربية ومع وزارة المالية، وهناك إجراءات كثيرة للتأكد من الشفافية المطلقة"، مردفا: "الهدف من الدولة الأولى للتعيينات هو سد الفجوة في سنوات الطفولة المبكرة ونظام التعليم الجديد".
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