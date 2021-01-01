وزير التربية والتعليم يكشف آخر تفاصيل مسابقة تعيينات المعلمين..فيديو

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وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، آخر تفاصيل مسابقة تعيينات المعلمين.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "سيتم عقد مؤتمر صحفي هام للإعلان عن كافة التفاصيل"، متابعا: "سيتم عقد المؤتمر بعد إجازة نصف العام".

وأشار: "نعمل على مدار اليوم مع أساتذة في كليات التربية ومع وزارة المالية، وهناك إجراءات كثيرة للتأكد من الشفافية المطلقة"، مردفا: "الهدف من الدولة الأولى للتعيينات هو سد الفجوة في سنوات الطفولة المبكرة ونظام التعليم الجديد".

وأوضح: "سوف يكون هناك 5 مسابقات على مدار 5 سنوات، والمسابقة الأولى تبحث عن 30 ألف وتستهدف سد الفجوة في المرحلة التعليمية الأولى نظرا لأهمية هذه المرحلة في تربية وتعليم النشء"، مؤكدا: "لن يكون هناك أي مجال للوساطة".

المصدر: elbalad

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