وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد بأن الجيش الأمريكي لن يقاتل في أوكرانيا

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قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون”، إن جنود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لن يقاتلوا في حال الغزو الروسي، ولن يقدموا على إجلاء الأمريكيين من هناك.



وقال في تصريح لقناة MSNBC: "أوضح الرئيس جو بايدن أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا وأن استخدام القوات الأمريكية حتى لإجلاء المواطنين الأمريكيين من هناك سيزيد من خطر سوء التقدير ويزيد من احتمال حدوث صدام بين القوات الروسية والأمريكية".



وأضاف: "لا تزال الفرصة متاحة أمام المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرتها دون مساعدة الجيش.. هناك بنية تحتية لذلك، ووسائل نقل وطرق إلى خارج أوكرانيا.. يجب ألا تكون هناك حاجة للجيش لإجلاء الأمريكيين من أوكرانيا".

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وشدد على أنه لا يزال من الممكن منع الصراع حول أوكرانيا، لكن الوقت ينفد.وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نحن ندرك أن الوقت ينفد، وهذا يثير قلقنا. ومع ذلك، قلنا ونؤكد أنه لا يزال هناك وقت ومساحة كافيان للحل الدبلوماسي. ما زلنا نعتقد أن هناك وسيلة لتهدئة التوتر وإيجاد مخرج سلمي لمنع نشوب حرب في أوكرانيا".إلي ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي يوم، لكن أمريكا ما زالت تأمل في أن تسود الدبلوماسية.وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن أمريكا لا يمكنها التنبؤ بموعد بدء الحرب في أوكرانيا، موضحا: "لا يمكننا التنبؤ باليوم تحديدا، لكننا نقول إننا في الفترة التي يمكن أن تشن فيها روسيا هجوما وعملية عسكرية كبيرة ضد أوكرانيا في أي يوم".وأضاف: "هذا يشمل الأسبوع المقبل حتى نهاية الأولمبياد. بالطبع هذا قد يحدث بعد الأولمبياد، أو قد تختار روسيا طريق الدبلوماسية وهذا لا يزال ممكنا".ورجح أن الغزو الروسي قد ينطلق بعد الألعاب الأولمبية التي تختتم في 20 فبراير، وأن إدارة الرئيس جو بايدن كذلك لا تزال تعتبر من الممكن أن "تختار روسيا مسارا دبلوماسيا".وتابع أن "الطريقة التي تحشد بها روسيا قواتها" عند حدود أوكرانيا تشير بوضوح إلى إمكانية أن تتخذ موسكو "خطوات عسكرية واسعة" ضد أوكرانيا في القريب العاجل، مبديا استعداد واشنطن للرد على ذلك "على نحو حازم وموحد مع الحلفاء والشركاء".