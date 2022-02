مع تحديثات Warzone إطلاق لعبه Call of Duty

توقع حدوث تغيير كبير في Warzone جنبًا إلى جنب مع لعبة Call of Duty التالية. شاركت Activision التفاصيل المبكرة لإصدارات Call of Duty لعام 2022، وهي تعد بـ "تطور هائل" لـ Warzone المصممة بالتزامن مع عنوان CoD الأساسي.



سيشتمل كلاهما على محرك لعبة جديد، وستتضمن Warzone كلاً من مساحة لعب جديدة كليًا ووضع رمل يبدو مألوفًا. وفي الوقت نفسه، فإن اللعبة الرئيسة هي تكملة لإعادة تشغيل Modern Warfare لعام 2019.



تقود Infinity Ward تطوير كل من Call of Duty و Warzone الجديدتين. لم يكن ذلك مفاجئًا عندما تعامل الاستوديو مع إحياء Modern Warfare و Warzone الحالية. ليس من الواضح إلى أي درجة سيشارك المحاربون القدامى في سلسلة Raven أو Sledgehammer أو Treyarch، لكنهم بالتأكيد لن يلعبوا دورًا رائدًا. كان Sledgehammer مسؤولاً عن Call of Duty: Vanguard لعام 2021، بينما عمل Raven و

Treyarch في Black Ops Cold War لعام 2020.قد يكون الإعلان التشويقي موضع ترحيب إذا كنت متشوقًا لرؤية تحديث الامتياز. ومع ذلك، فإنها تأتي في لحظة أقل من مثالية لـ Activision. كان موظفو Raven يضغطون من أجل الانضمام إلى نقابات، وقد أثار شراء Microsoft لـ Activision لفترة وجيزة أسئلة حول مستقبل Call of Duty على PlayStation.هذا لا يشمل آثار فضيحة سوء السلوك المستمرة في الناشر. شئنا أم أبينا، قد تلقي اضطرابات الشركة بظلالها على جهود فريق Call of Duty في لحظات كهذه.