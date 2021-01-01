ميزات جديدة يمكن لمستخدمي Google Chrome استخدامها



Google Chrome Google Chrome

يعد Google Chrome أحد أكثر متصفحات الويب شيوعًا في جميع أنحاء العالم ، ويقوم بانتظام بإصدار تحديثات جديدة بميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء. يتوفر القليل من هذه الميزات للجمهور على الفور ولكن العديد منها مخفي تحت الأعلام أو متاح فقط في الإصدار التجريبي. بينما يشير سجل كل تحديث إلى الكثير من التغييرات ، فإليك الميزات الرئيسية التي قدمها عملاق التكنولوجيا في عام 2022 حتى الآن.



القدرة على تغيير لون الخلفية

يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار الخلفية واللون لمتصفح Chrome. في حالة استخدام أحد ملفات تعريف Chrome المتعددة ، فيمكنه أيضًا الحصول على خلفية مختلفة لكل منها. لتغيير خلفية Chrome ولونه ، افتح علامة تبويب جديدة وانقر على تخصيص Chrome في أسفل اليمين.



ميزة تنظيم تاريخ الرحلات

أعلنت Google عن ميزة "الجولات" الجديدة لمتصفح Chrome والتي يمكن أن تساعدك في تنظيم سجل التصفح الخاص بك. تعمل الميزة الجديدة على تجميع المواقع التي قمت بزيارتها بناءً على الموضوع أو الفئة. باستخدام الميزة الجديدة ، عندما تكتب كلمة ذات صلة في شريط البحث الخاص بك وتنقر على "استئناف البحث" أو زيارة صفحة Chrome History Journeys ، سترى قائمة بالمواقع ذات الصلة التي قمت بزيارتها

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ويمكنك المتابعة بسرعة من حيث توقفت.إجراءات Chrome الجديدةأضافت الشركة إجراءات Chrome الجديدة التي يمكن أن تساعدك في إنجاز المزيد من الأشياء مباشرة من شريط العناوين. يمكنك توفير الوقت مع الإجراء عن طريق كتابة عنوانه. يتنبأ شريط عنوان Chrome أيضًا متى يمكنك الاستفادة من إجراء Chrome استنادًا إلى الكلمات التي تم كتابتها. تتضمن بعض الإجراءات الجديدة - عرض سجل Chrome وإدارة إعدادات إمكانية الوصول ومشاركة علامة التبويب هذه وتشغيل لعبة Chrome Dino وغيرها.أدوات جديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Androidباستخدام أدوات Chrome الذكية الجديدة لنظام Android ، يمكنك البدء بسرعة في البحث النصي أو البحث الصوتي أو البحث في Lens أو فتح علامة تبويب التصفح المتخفي مباشرة من شاشتك الرئيسية. هناك أيضًا اختصار للعب لعبة Chrome dino ، حتى إذا كنت متصلاً بالإنترنت. أو ، إذا كنت تحب لعبة الديناصورات حقًا ، فهناك أداة مخصصة فقط لصديقنا في عصور ما قبل التاريخ.ميزة مشاركة الرابطباستخدام ميزة مشاركة الرابط الجديدة ، يمكنللمستخدمين تمييز جزء معين من الصفحة لجهاز الاستقبال قبل مشاركة الرابط. سيؤدي ذلك إلى إرسالها مباشرة إلى الجزء المميز من الصفحة ، بدلاً من أعلى الصفحة.ميزة البحث في علامة التبويبميزة أخرى تم تقديمها إلى متصفح Google Chrome هي البحث في علامة التبويب. مع فتح العديد من علامات التبويب ، يصعب أحيانًا العثور على علامة تبويب معينة. الآن ، يمكن لمستخدمي Chrome البحث عن علامة تبويب باستخدام هذه الميزة. للقيام بذلك ، انقر فوق رمز بحث علامة التبويب في الجزء العلوي من نافذة Chrome وأدخل كلمة رئيسية لعلامة التبويب التي تريد البحث فيها.زر كتم الصوت لكل علامة تبويبتسهل Google على المستخدمين كتم الصوت من علامة تبويب معينة. تأتي أحدث إصدارات Chrome Canary مع علامة جديدة تسمى "التحكم في واجهة مستخدم كتم صوت علامة التبويب". بمجرد التمكين ، ستعمل العلامة على تمكين ميزة تسمح لك بكتم تشغيل الصوت في أي تطبيق بنقرة واحدة. يعرض المتصفح حاليًا مؤشرًا صوتيًا على علامة التبويب عند تشغيل الصوت.اختصار تنزيلات جديد في شريط الأدواتبدأت Google في طرح Chrome 99 على القناة التجريبية. مع التحديث الجديد ، تطرح الشركة اختصارًا جديدًا يسمح لك بالوصول إلى التنزيلات الخاصة بك بنقرة واحدة. أضاف عملاق التكنولوجيا اختصارًا في شريط الأدوات في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح. الاختصار مشابه تمامًا للاختصار الذي يظهر في متصفح Edge والذي يتحول إلى اللون الأزرق عند تنزيل شيء ما ويتحول إلى اللون الرمادي عند تنزيل العنصر.