

Lenovo Legion Y90 Lenovo Legion Y90

نشر اليوم، المدير التنفيذي، لشركة لينوفو، صورا جديدة، تكشف عن، المواصفات الرسمية للهاتف، Lenovo Legion Y90، وأكد أنه، سيكون أقوى، هاتف ذكي، في السوق، وسيكون أقوى، من هواتف Red Magic 7، القادمة من ZTE، حيث سيضم مواصفات، ممتازة للغاية، تتمثل في، المعالج الرائد، من كوالكوم، ومساحة تخزينية، تبلغ 640 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، تبلغ 22 جيجا بايت، بالإضافة إلى، بطارية هائلة.



الصور المنشورة، تؤكد أن، الهاتف Lenovo Legion Y90، سيضم شاشة OLED، بجودة QHD+، وبمعدل تحديث، يبلغ 144 هرتز، مع معدل أخذ العينات، يعمل باللمس، يبلغ 720 هرتز، بالإضافة إلى أنه، سيعمل بنظام، Android 12، الأحدث من جوجل، وواجهة مستخدم، ZUI 13، الأحدث من لينوفو.



كما أن، هذا الهاتف، سيتوفر بالمعالج، Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا، 4 نانومتر، مع ذاكرة داخلية، من فئة، UFS 3.1 + SSD، وبسعة 512 جيجا بايت، أو 1 تيرا بايت، ويبدو أن، سعة 640 جيجا بايت، التي تظهر، في الصورة، سيكون إصدار بسعة، 512 جيجا بايت، بجانب بطاقة microSD، بسعة 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي من فئة، LPDDR5، وبسعة 18 جيجا رام، في حين أن، 4 جيجا رام الأخرى، سيتم تزويدها، عن طريق الميزة الجديدة، Ram Plus، التي تعمل على، توسيع الذاكرة العشوائية، بالاعتماد على، ذاكرة التخزين الداخلية.

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الهاتف Lenovo Legion Y90، سيحتوي على، بطارية ضخمة للغاية، غير موجودة في، أي هاتف ألعاب سابق، بسعة 5600 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 68 واط، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في، دعم نظام تبريد رائع، ومفاتيح الكتف، مع دعم، مكبرات صوت ستريو، وDolby Atmos، بالإضافة إلى، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة.