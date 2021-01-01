موعد الإعلان عن الهاتف Nord CE 2 5G

في الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت العديد من، التقارير التي تشير، إلى أن، شركة ون بلس، ستعلن رسميا، عن هواتف، OnePlus Nord CE 2 5G، خلال شهر فبراير، والآن، تم تأكيد ذلك، حيث نشرت الشركة، بعض الإعلانات التشويقية، التي تكشف فيها، عن تصميم الهاتف، Nord CE 2، وموعد الإعلان عنه، الذي سيكون، يوم 17 فبراير، كما أن، الإعلانات التشويقية، تبرز بعض، المواصفات الرئيسية، التي سيصل بها، هذا الهاتف، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، كل ما يخص الهاتف، OnePlus Nord CE 2 5G، قبل الإعلان الرسمي.
الفيديو الرسمي، من الشركة، يؤكد أن، هذا الهاتف القادم، من ون بلس، سيتم تصميمه، حول شاشة كاملة، بإطارات نحيفة جدا، وبثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل، احتواء الكاميرا الأمامية، كما أنه سيضم، جزيرة مستطيلة، في الخلف، بها 4 دوائر، من أجل الكاميرات الخلفية، حيث سيحتوي على، 3 كاميرات، وفلاش LED، مع العلم بأن، جزيرة الكاميرا الخلفية، للهاتف Nord CE 2 5G، مشابهة للموجودة، في هاتف Nord 2 5G، الذي وصل في، شهر يوليو 2021، بالإضافة إلى أن، مفاتيح التحكم في، مستوى الصوت، ستكون موجودة على، الجانب الأيسر، ومفتاح التشغيل، سيكون موجودا على، الجانب الأيمن.
وعلى الرغم من، أن الشركة الصينية، لم تكشف عن، المواصفات الكاملة، للهاتف Nord CE 2 5G، إلا أنها، نشرت صورة، تؤكد أن، هذا الهاتف، سيدعم تقنية الشحن السريع، SuperVOOC Fast Charging، بقوة 65 واط، وسيتم شحنه، من خلال منفذ، USB Type C، وسيدعم منفذ، سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت، من نوع ستريو.
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