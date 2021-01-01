موعد الإعلان عن الهاتف Nord CE 2 5G

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في الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت العديد من، التقارير التي تشير، إلى أن، شركة ون بلس، ستعلن رسميا، عن هواتف، OnePlus Nord CE 2 5G، خلال شهر فبراير، والآن، تم تأكيد ذلك، حيث نشرت الشركة، بعض الإعلانات التشويقية، التي تكشف فيها، عن تصميم الهاتف، Nord CE 2، وموعد الإعلان عنه، الذي سيكون، يوم 17 فبراير، كما أن، الإعلانات التشويقية، تبرز بعض، المواصفات الرئيسية، التي سيصل بها، هذا الهاتف، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، كل ما يخص الهاتف، OnePlus Nord CE 2 5G، قبل الإعلان الرسمي.



الفيديو الرسمي، من الشركة، يؤكد أن، هذا الهاتف القادم، من ون بلس، سيتم تصميمه، حول شاشة كاملة، بإطارات نحيفة جدا، وبثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل، احتواء الكاميرا الأمامية، كما أنه سيضم، جزيرة مستطيلة، في الخلف، بها 4 دوائر، من أجل الكاميرات الخلفية، حيث سيحتوي على، 3 كاميرات، وفلاش LED، مع العلم بأن، جزيرة الكاميرا الخلفية، للهاتف Nord CE 2 5G، مشابهة للموجودة، في هاتف Nord 2 5G، الذي وصل في، شهر يوليو 2021، بالإضافة إلى أن، مفاتيح التحكم في، مستوى الصوت، ستكون موجودة على، الجانب الأيسر، ومفتاح التشغيل، سيكون موجودا على، الجانب الأيمن.



وعلى الرغم من، أن الشركة الصينية، لم تكشف عن، المواصفات الكاملة، للهاتف Nord CE 2 5G، إلا أنها، نشرت صورة، تؤكد أن، هذا الهاتف، سيدعم تقنية الشحن السريع، SuperVOOC Fast Charging، بقوة 65 واط، وسيتم شحنه، من خلال منفذ، USB Type C، وسيدعم منفذ، سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت، من نوع ستريو.

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مواصفات الهاتف Nord CE 2 5Gووفقا للتسريبات السابقة، فهاتف OnePlus القادم، سيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Dimensity 900 5G، المبني على، تقنية 6 نانومتر، وسيعمل بنظام، Android 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من ون بلس، والتي على الأرجح، ستكون ColorOS 12، كما أنه، سيتوفر بأكثر، من إصدار، على مستوى التخزين، وسيحتوي الإصدار الرئيسي، على 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.شاشة الهاتف، Nord CE 2 5G، ستصل من نوع، AMOLED، بحجم 6.4 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، والكاميرا الأمامية، ستأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن، الكاميرات الخلفية، ستأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أما الكاميرا الأمامية، فستدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.وعلاوة على ذلك، فإن شركة ون بلس، أكدت أن، المؤتمر الذي سيقام، يوم 17 فبراير، لن يقتصر على الهاتف، Nord CE 2 5G، وسيتم الإعلان، عن 2 من، أجهزة التلفاز الذكية، وهما، OnePlus TV Y1S، وOnePlus TV Y1S Edge، وسيصلان بتصميم جديد، بدون إطارات، وسيعملان بنظام التشغيل، Android TV 11، وسيدعمان وضع Auto Low Latency Mode، بالإضافة إلى، محرك قوي، يوفر اتصالا سلسا، مع الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وسماعات الأذن.