الجيل الرابع من الساعات الذكية الفاخرة Tag Heuer



Tag Heuer Tag Heuer

أطلقت شركة Tag Heuer رسميًا الجيل الرابع من الساعات الذكية الفاخرة التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS، وهي سلسلة Connected Caliber E4، التي تقدم معالجًا أسرع وأكثر قوة، وعمرًا أطول للبطارية، وشاشات محسّنة، وميزات برمجية إضافية.



وتعيد Tag Heuer أيضًا الحجم الأصغر البالغ 42 ميليمتر جنبًا إلى جنب مع الإصدار القياسي بقياس 45 ميليمتر، الذي لم تقدمه الشركة عندما تم إصدار سلسلة Connected Caliber E3 في عام 2020.



وتتميز Connected Caliber E4 الجديدة من الخارج بقياس 45 ميليمتر بتصميم أكثر انسيابية من نموذج عام 2020، مع أزرار أقل كثافة وتاج أكثر وضوحًا للمساعدة في التنقل ضمن الساعة.

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كما تتميز بتصميم أكثر تقليدية، مع وجود بلور ياقوتي مسطح يغطي لوحة OLED وخيار التيتانيوم الأعلى سعراً.ومن ناحية أخرى، فإن نسخة 42 ميليمتر هي الأكثر أناقة، مع هيكل أنحف وإطار أصغر يندمج بدقة في الشاشة أسفل كريستال الياقوت المقبب.ومع ذلك، تستفيد كلتا الساعتين من الترقيات الداخلية الأكبر التي تجريها Tag Heuer مع النماذج الجديدة. ويتضمن ذلك ترقية إلى Snapdragon 4100 Plus من كوالكوم، أقوى معالج للساعات الذكية للشركة.كما تستفيد الساعات من Bluetooth 5.0، وتقول Tag Heuer إن هذه الإضافة تسمح للبيانات بالمزامنة مع الهاتف الذكي بشكل أسرع مرتين من الجيل السابق.وهناك أيضًا مقياس الارتفاع، الذي ينضم إلى مقياس التسارع الحالي، ومراقبة معدل ضربات القلب، والبوصلة، وأجهزة استشعار GPS.وتعد Tag Heuer أيضًا ببطارية تدوم ليوم كامل عبر كلا النموذجين. ويوجد أيضًا شاحن جديد موجه رأسيًا يستخدم المغناطيس لإبقاء الساعة في مكانها واستخدامها كساعة منضدة.وهناك أيضًا بعض التحسينات الإضافية للنظام. وتضيف Tag Heuer تدريبات موجهة تعمل بالكامل عبر الساعات الذكية من فئة Connected مع التحديث الجديد.بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة متنوعة من واجهات الساعات الجديدة التي تدمج المزيد من البيانات من أشياء مثل اللياقة البدنية والرياضة والطقس وغير ذلك.الساعات الذكية الجديدة توفر مواصفات أفضللن يتم شحن Connected Caliber E4 مع Wear OS 3، الجهد المشترك بين جوجل وسامسونج. ولكن تأتي بدلاً من ذلك مع Wear OS 2 الحالي. وتعد Tag Heuer بأن ترقية مجانية تصل في المستقبل عندما يصبح التحديث متاحًا.وبالرغم من حقيقة أنها ساعات ذكية. ولكن نماذج Connected Caliber E4 (مثل سابقاتها) تأتي بأسعار مرتفعة.ومن المقرر أن تبدأ الشركة بيع الساعات الذكية في العاشر من شهر مارس. ويكلف نموذج 42 ميليمتر 1800 دولار. بينما يبدأ سعر نموذج 45 ميليمتر من 2050 دولار ويصل إلى 2550 دولار.وتواصل Tag Heuer برنامجها للترقية، حيث يمكن لمالكي الساعات الذكية القديمة Connected استبدالها للحصول على مبلغ لشراء النماذج الجديدة.ولكن لا يزال السعر باهظًا مقابل ساعة ذكية قد تصبح قديمة في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات فقط.