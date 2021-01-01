أسعار و مواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra، هو الجهاز اللوحي الرائد، في سلسلة، جالاكسي تاب إس 8، أعلنت عنه، شركة سامسونج، خلال الحدث السنوي، Unpacked، بمواصفات غير مسبوقة، في أي جهاز لوحي، سواء كان من، Samsung، أو من أي، شركة منافسة، حيث يضم، شاشة عالية الجودة، ويضم كاميراتين في الأمام، وكاميراتين في الخلف، كما أنه، يضم ذاكرة تخزين، تصل إلى، 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، تصل إلى، 16 جيجا رام، بالإضافة إلى، بطارية ضخمة، بسعة تتخطى، 11 ألف أمبير، تدعم الشحن السريع، ومواصفات أخرى ممتازة، سأعرضها عليكم الآن، وإليكم، سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra.
مواصفات جالاكسي تاب إس 8 ألترا
تم تصميم، هذا الجهاز اللوحي، حول شاشة كاملة، بإطارات تكاد، تكون معدومة، وبفتحة عريضة، على الجانب، من أجل، كاميراتين في الأمام، والشاشة تأتي من نوع، Super AMOLED، بحجم 14.6 بوصة، وبدقة 2960×1848 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى أنها، تدعم HDR10+، وAlways-on display.الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra
الجهاز اللوحي، Samsung Galaxy Tab S8 Ultra، يتوفر بمعالج، ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 730، ويتوفر كذلك، بأربعة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الرابع، يضم 512 جيجا بايت، مع 16 جيجا رام، كما أن، هذا الجهاز الجديد، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، One UI 4.1، وعلاوة على ذلك، فإن الشركة الكورية الجنوبية، قدمت ميزة جديدة، تتيح لك إمكانية، استخدام جالاكسي تاب إس 8 ألترا، كشاشة مصاحبة، في تطبيقات، مثل Clip Studio Paint.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!