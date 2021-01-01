أسعار و مواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra



Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra، هو الجهاز اللوحي الرائد، في سلسلة، جالاكسي تاب إس 8، أعلنت عنه، شركة سامسونج، خلال الحدث السنوي، Unpacked، بمواصفات غير مسبوقة، في أي جهاز لوحي، سواء كان من، Samsung، أو من أي، شركة منافسة، حيث يضم، شاشة عالية الجودة، ويضم كاميراتين في الأمام، وكاميراتين في الخلف، كما أنه، يضم ذاكرة تخزين، تصل إلى، 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، تصل إلى، 16 جيجا رام، بالإضافة إلى، بطارية ضخمة، بسعة تتخطى، 11 ألف أمبير، تدعم الشحن السريع، ومواصفات أخرى ممتازة، سأعرضها عليكم الآن، وإليكم، سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra.



مواصفات جالاكسي تاب إس 8 ألترا

تم تصميم، هذا الجهاز اللوحي، حول شاشة كاملة، بإطارات تكاد، تكون معدومة، وبفتحة عريضة، على الجانب، من أجل، كاميراتين في الأمام، والشاشة تأتي من نوع، Super AMOLED، بحجم 14.6 بوصة، وبدقة 2960×1848 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى أنها، تدعم HDR10+، وAlways-on display.الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra



الجهاز اللوحي، Samsung Galaxy Tab S8 Ultra، يتوفر بمعالج، ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 730، ويتوفر كذلك، بأربعة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الرابع، يضم 512 جيجا بايت، مع 16 جيجا رام، كما أن، هذا الجهاز الجديد، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، One UI 4.1، وعلاوة على ذلك، فإن الشركة الكورية الجنوبية، قدمت ميزة جديدة، تتيح لك إمكانية، استخدام جالاكسي تاب إس 8 ألترا، كشاشة مصاحبة، في تطبيقات، مثل Clip Studio Paint.

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يحتوي الجهاز اللوحي، الرائد من سامسونج، على كاميراتين في الأمام، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى أنه، يحتوي على، كاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 6 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، والكاميرات الأمامية، والخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وتقول سامسونج أن، الكاميرات الأمامية، ستقدم تجربة تصوير، أفضل من الكاميرات الخلفية، حيث تم دعمها، بالعديد من، التحسينات، غير الموجودة، في الأجيال السابقة، والتي قد تكون أفضل، من الكاميرا الأمامية، الخاصة بجهاز، iPad Pro.وبالنسبة للبطارية، فتأتي بسعة، 11200 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 45 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 3.2، في وقت قياسي، لا يتخطى، 82 دقيقة، أما بالنسبة، للمميزات الأخرى، فتتمثل في، دعم قلم، S Pen، المغناطيسي، ودعم تركيب، منفذ MicroSD، لزيادة المساحة التخزينية، مع دعم، خدمات Samsung DeX اللاسلكية، كما أن، Tab S8 Ultra يحتوي على، مكبرات صوت ستريو رباعية، تم ضبطه، بواسطة AKG، من أجهزة، Galaxy Tabs السابقة، ويوجد منه إصداران، إصدار يدعم، Wi-Fi 6E فقط، وإصدار يدعم، تركيب شريحة اتصال 5G، من نوع Nano-SIM.سعر الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultraيبدأ سعر الجهاز اللوحي، Galaxy Tab S8 Ultra، من 1310 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والذي يدعم، تركيب شريحة اتصال 5G.