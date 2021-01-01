مواصفات الهاتف Galaxy S22 5G مع المميزات والعيوب



Galaxy S22 Galaxy S22

كما كان مقررا بالفعل، أقامت شركة سامسونج، حدثها السنوي، Galaxy Unpacked، للإعلان عن، سلسلة هواتفها الرائدة، لهذا العام، Galaxy S22 5G، حيث أعلنت عن، 3 هواتف، وهي S22، وS22 Plus، وS22 Ultra، ويأتي الهاتف العادي، مع العديد من، التطويرات، والتحسينات، عن الجيل السابق، بما في ذلك، معالج التشغيل، والكاميرات الخلفية، والشاشة، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى رائدة، سأعرضها عليكم الآن، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Galaxy S22 5G مع المميزات والعيوب.



مواصفات الهاتف سامسونج جالاكسي إس 22

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت سامسونج، عن هذا الهاتف، يوم 9 فبراير 2022، ومن المقرر، أن يتم إطلاقه، يوم 25، من نفس الشهر.



الشبكة: هذا الهاتف، يدعم حتى، شبكات اتصال، الجيل الخامس 5G، ويدعم أيضا، تركيب شريحة اتصال، Nano-SIM، واحدة، أو شريحتين، Nano-SIMs + eSIM.

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الهاتف Galaxy S22 5Gالشاشة: شاشة الهاتف، Samsung Galaxy S22 5G، تأتي من نوع، Dynamic AMOLED 2X، بحجم 6.1 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass Victus+، بالإضافة إلى أنها، تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وتدعم Always-on display، وHDR10+.المعالج: هذا الهاتف الرائد، سيتوفر بمعالج التشغيل، Exynos 2200، ومعالج الرسوميات، Xclipse 920، في جميع دول العالم، وسيتوفر بمعالج، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، وبمعالج الرسوميات، Adreno 730، في الصين، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم بأن، هذه المعالجات، مبنية على تقنية، 4 نانومتر.الذاكرة: Galaxy S22 5G، يتوفر بإصدارين، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.الكاميرات الخلفية: يتوفر هذا الهاتف، الجديد من Samsung، مع 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا التصوير المقربة، تأتي بدقة، 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التكبير البصري 3X، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 24 إطارا، في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، كما أنها، تدعم المثبت الإلكتروني EIS، والمثبت البصري OIS، مع دعم HDR10+، وstereo sound rec.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية، للهاتف جالاكسي إس 22، تأتي بدقة، 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم Auto-HDR، مع دعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.البطارية: وبخصوص البطارية، فتعتبر أقل من، هاتف Galaxy S21 5G، حيث تأتي، بسعة 3700 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط، وتدعم أيضا، الشحن اللاسلكي، Qi / PMA، بقوة 15 واط، مع دعم، الشحن اللاسلكي العكسي، بقوة 4.5 واط، ويتم شحن البطارية، من خلال، منفذ USB Type?C 3.2.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من سامسونج، One UI 4.1.الإضافات: وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، Galaxy S22 5G، يصل بالعديد من الإضافات، بما في ذلك، خدمات Samsung DeX، وSamsung Pay، (فيزا، وماستر كارد)، بالإضافة إلى، دعم أوامر وإملاء، لغة Bixby الطبيعية، ودعم مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة.مميزات الهاتفحاصل على، شهادة IP68، لمقاومة الغبار، والماء، (حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة).الكاميرات الخلفية، تصل بالعديد، من التحسينات، عن الجيل السابق، حيث قدمت سامسونج، العديد من المميزات الجديدة، التي ستقدم تجربة، تصوير ممتازة للغاية، حتى في، الإضاءة المنخفضة.المعالج ممتاز للغاية، ويعتبر أقوى معالج، موجود في الأسواق، حيث تستخدمه، الشركات الأخرى، في تشغيل، هواتف الألعاب الرائدة، أمثال Lenovo Legion Y90، وRed Magic 7.مستشعر البصمة، المدمج في الشاشة، يعمل بالموجات، فوق الصوتية، ويقدم تجربة، استخدام سريعة جدا، حتى إذا كانت، يدك متسخة، أو مبللة.Galaxy S22 5G يدعم مكبرات، صوت ستريو، ويدعم أيضا، خاصية NFC، كما أنه، يدعم الراديو FM.يضم شاشة أكثر من رائعة عالية الجودة وبمعدل تحديث عال، وبمعدل سطوع، يبلغ 1300 شمعة، في البوصة.يدعم العديد، من المستشعرات المختلفة، وبغض النظر عن، مستشعر البصمة، المدمج أسفل الشاشة، فالهاتف جالاكسي إس 22، يدعم مستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر.عيوب الهاتف Galaxy S22 5Gسعة البطارية، قليلة جدا، وأقل من الجيل السابق، حيث تأتي، بسعة 3700 ملي أمبير، بدلا من، 4000 ملي أمبير،لا توجد أي، تعزيزات في، سرعات الشحن، وذلك على عكس، Galaxy S22 Ultra، الذي يدعم، شحن سريع، بقوة 45 واط.الكاميرا الأمامية، غير جيدة في، هذه الفئة السعرية.سعر الهاتف جالاكسي إس 22، غال جدا، مقارنة بالمنافسين، ولكن هذا طبيعي، مثل باقي، الهواتف الرائدة، من الشركة الكورية الجنوبية.سعر الهاتف Samsung Galaxy S22يبدأ، سعر الهاتف Samsung Galaxy S22، من 970 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويصل إلى، 1026 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.