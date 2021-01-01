مفاجاه تخطط لها كوبرا في 22 فبراير

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تحتفل علامة كوبرا بالذكر الرابعة لانطلاقها كعلامة تجارية مستقلة، وبهذه المناسبة تعلن عن خطتها الجديدة المسماة “كوبرا X 2”.



تلمح الشركة “إلى المستوى التالي من خلال دخول عالم جديد” في إشارة إلى بيئة رقمية مع “مضاعفة المساحات التي توجد بها هذه التجارب”، ربما تشير الشركة إلى عالم افتراضي. أشارت الشركة أيضاً إلى “تجربة عاطفية جديدة تتحدى تنسيقات السباقات الحالية” ما يلمح إلى مشاركتها في السباقات الرقمية.



ستعلن الشركة التفاصيل في الـ22 من فبراير الجاري من خلال فعالية مباشرة.