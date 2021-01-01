مفاجاه تخطط لها كوبرا في 22 فبراير

آخر الأخبارأخبار السيارات › مفاجاه تخطط لها كوبرا في 22 فبراير

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحتفل علامة كوبرا بالذكر الرابعة لانطلاقها كعلامة تجارية مستقلة، وبهذه المناسبة تعلن عن خطتها الجديدة المسماة “كوبرا X 2”.

تلمح الشركة “إلى المستوى التالي من خلال دخول عالم جديد” في إشارة إلى بيئة رقمية مع “مضاعفة المساحات التي توجد بها هذه التجارب”، ربما تشير الشركة إلى عالم افتراضي. أشارت الشركة أيضاً إلى “تجربة عاطفية جديدة تتحدى تنسيقات السباقات الحالية” ما يلمح إلى مشاركتها في السباقات الرقمية.

ستعلن الشركة التفاصيل في الـ22 من فبراير الجاري من خلال فعالية مباشرة.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مفاجاه تخطط لها كوبرا في 22 فبراير

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12915

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager