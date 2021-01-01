سيارات فريدة وإصدارات محدودة تفكر فى انتاجها ألفا روميو



ألفا روميو ألفا روميو

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو أن الشركة تعمل على مشاريع إصدار محدودة وسيارات فريدة محتملة للمستقبل.



يقول Jean Philippe Imparato أنهم لن ينسو تاريخ ألفا رومو وتراثها المميز، سيارات مثل Duetto و T33 Stradale ستكون بمثابة مصدر إلهام للسيارات الرياضية المستقبلية. ووضح أن تلك المشاريع لن تأتي بسرعة، إذ سيتعين على الشركة الرجوع لمجموعة ستيلانتس المالكة.



من أجل الحصول على الموافقة، سيتعين على ألفا روميو تحقيق المبيعات والأرباح المطلوبة من سياراتها الحالية، وعليها إثبات جدوى إنتاج تلك السيارات الجديدة.