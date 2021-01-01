نيسان باترول تتألق بقوة 2000 حصان في دبي (فيديو)



نيسان باترول نيسان باترول

تعد سيارة نيسان باترول، بمثابة صفقة كبيرة جدًا في الإمارات، بسبب قدراتها على السير بسلاسة فوق الكثبان الرملية، وبحسب car buzz، نالت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات شعبية كبيرة جدًا منحتها مكانًا مناسبًا في اللقاءات والأحداث المحلية.



بعد 5 سنوات من ظهورها، ظهرت نيسان باترول عبر«CB Media» على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» مع تطور بقوة 2400 حصان مع قوة متولدة من مثال معدّل من نيسان GT-R VR38DETT بشاحن توربيني مزدوج بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر.



فيما شوهدت السيارة لأول مرة وهي تدمر بورش 918 في الجولة الكبرى، وتطورت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لتقطع 219.83 ميل في الساعة.

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كما انضم إلى هذه الدورية المخصصة العديد من السيارت الذين تم إعادة صياغتهم بشكل كبير في لقاء تلال سويحان لمسافة نصف ميل في دبي.وسار حافظ، أحد مالكي «باترول» على مطحنة مضمنة سداسية الأسطوانات بسعة 4.8 لتر والتي كانت متوفرة مع السيارة قبل بضع سنوات، لكن تم التعامل معها منذ ذلك الحين على تطوير يبلغ 2700 حصان، وهذا بفضل الإعداد التوربيني المزدوج المدعوم من قبل بعض التعزيزات الأخرى لمجموعة القيادة والجزء الداخلي الذي تم تجريده تمامًا، ومع كل هذه القوة الإضافية، كانت قادرة على الامتداد بسرعة 221.23 ميل في الساعة.بينما وجد تحويل غريب لباترول التي تفتخر بسرير شاحنة على التعليق الخلفي، وعلى الرغم من أنه ليس هناك ما يشير إلى مقدار القوة التي يدفعها أو المحرك الذي يجلس تحت غطاء المحرك، لكنها عبرت الخط بسرعة 193.51 ميل في الساعة.وتعد «باترول» التالية هي ابتكار غريب بهيكل كربوني كامل ونظام إدارة محرك «Motec»، مع تجاوز نقطة نصف ميل عند 214.59 ميل في الساعة.