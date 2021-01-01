رفع أسعار هافال جوليون 2022 الصينية محليا



هافال جوليون هافال جوليون

من خلال مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل شركة هافال الصينية، تم مؤخرا تقديم زيادة سعرية رسمية على سيارة هافال جوليون 2022، حيث تم الإعلان عن سعر هذه السيارة بعد الزيادة كالتالي:



- فئة أولى بسعر 323 ألف جنيه (زيادة 4000 جنيه).



- فئة ثانية بسعر 350 ألف جنيه (زيادة 6000 جنيه).

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- فئة ثالثة بسعر 375 ألف جنيه (زيادة 6000 جنيه).- فئة رابعة بسعر 399 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).وتحمل الفئات الأربعة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 150 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.وتشمل التجهيزات المقدمة بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وBA.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن وثبات الكتروني للسيارة.- مكابح يد كهربائية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- 6 وسائد هوائية.- مصابيح LED أمامية.- مرايا جانبية بخاصيات الطي كهربائيا والتسخين.- فرش داخلي من الجلد.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فتحة سقف بانورامية.- إضاءة بفتحة السقف.- كاميرات بزاوية 360 درجة.- مقاعد كهربائية بخاصية التسخين.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مثبت سرعة.- نظام لتفعيل المكابح عند الضرورة.- نظم لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- سنسور خلفي.- نظام ركن ذاتي للسيارة.- مرايات بخاصية التعتيم.