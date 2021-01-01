«مرسيدس» توفر سيارات قادرة على مواجهة برودة الطقس بجدارة

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تحاول شركة السيارات الألمانية «مرسيدس» إخضاع واحدة من أحدث سياراتها لاختبارات من أجل ضمان تحمل مركباتها المستقبلية لفصل الشتاء والبرودة الشديدة.



حيث أشارت الشركة إلى أنها تعلم جيدًا أن عملائها يخضعون سياراتها إلى ظروف صعبة، لذلك بدأت بتجربة مدى تحمل الشاحنة «eSprinter» الكهربائية الجديدة للشتاء.



تلك السيارة التي تخطط «مرسيدس» إلى إطلاقها في النصف الثاني من عام 2023.

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وتؤكد الشركة أن سيارتها الكهربائية قادرة على التأقلم والاستمرار مع الطقس البارد بحيث يمكن للعملاء وضع ثقتهم في الجيل التالي من المركبات التجارية، لأنه تم تصنيعها لتحمل درجات حرارة تقل عن -30 درجة مئوية.وفقًا لـ«مرسيدس» تم تطبيق التجارب على السيارة الجديدة في منطقة «Arjeplog» السويدية، بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، وتخضع المركبات لمجموعة متنوعة من الاختبارات التي يتم فيها فحص تأثيرات البرودة الشديدة على السيارة خلال تحركها.وتابع: «خلال هذا الاختبار، يتم فحص كل جزء من شاحنة eSprinter الجديدة بحثًا عن الأعطال».يستمر اختبار مرسيدس للسيارة ويشمل «اختبار مقاومة السيارة لدرجات الحرارة المنخفضة، لإظهار قدرتها على تحمل القيادة ومدى تأثير الطقس على أنظمة التدفئة والبرامج حيث يتم تبريد المركبات قبل اختبار القيادة، ويتم فحص أداء الشحن وتحسينه بدقة».تخطط «Mercedes-Benz» لتقديم ثلاثة خيارات مختلفة للبطارية للسيارة «eSprinter» وسيخضع كل منها لهذا الاختبار، والذي يشمل جميع أنماط الجسم المختلفة التي ستتخذها هذه الشاحنة.سيبدأ إنتاج «Mercedes-Benz eSprinter» في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية ثم في مواقع مصنعي «دوسلدورف ولودفيغسفيلد» في ألمانيا.ستساعد هذه السيارة الكهربائية التجارية الجديدة على توسيع تأثير سيارات «مرسيدس-بنز» في السوق العالمي بسرعة.التأثيرات السلبية لبرودة الطقس على السياراتبرودة الطقس تؤثر على زيت سيارتك بشكل سلبي، على سبيل المثال، وهو يصيب البعض بالقلق في فصل الشتاء، كما أن الطقس البارد يجعل مركبتك معرضة للخطر عند بدء التشغيل.إذ إن نفس درجات الحرارة الباردة التي أدت إلى التأثير على الزجاج الأمامي الخاص بك تتسبب في زيادة كثافة زيت المحرك وتدفقه بشكل أبطأ، ويسبب مشكلة في محرك سيارتك.وأول تلك المشاكل، هي أن الطقس البارد يؤدي إلى إبطاء تدفق الزيت، فعند بدء تشغيل سيارتك، تقوم مضخة الزيت الخاصة بها بفرض ضغط الزيت عبر مرشح الزيت وأجزاء أخرى من المحرك، وأثناء الطقس البارد، يصبح زيت المحرك أكثر سمكًا ويتدفق ببطء أكثر خلال المحرك ويصعب ضخه عبر كتلة المحرك.يتسبب ذلك في ضغطًا إضافيًا على بطارية سيارتك، والتي تضعف في الطقس البارد، وحينها يبقى على السيارة أن تعمل بجهد أكبر لتوليد الطاقة التي تجعل المحرك يدور، بالتالي تتأثر أكثر بتلك الأنطة المتباينة والمفاجأة.من هنا تأتي المشكلة الثانية، وهي انخفاض كفاءة الطاقة، وعندما يستغرق المحرك وقتًا أطول للتسخين من البرد، يزداد استهلاكه للوقود، حيث إن للزيت تأثير سلبي على كفاءة الوقود، كما تعني حالته السميكة أن المحرك سيستغرق وقتًا أطول للوصول إلى درجة الحرارة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.ويشير الموقع «debrouxautomotive» إلى أن الزيت البارد يؤدي إلى تلف المحرك، يمكن أن يؤدي معدل التدفق الأبطأ في الطقس البارد إلى زيادة الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة لمحرك السيارة وناقل الحركة أثناء الطقس البارد، وبذلك تسعى «مرسيدس» إلى تجنب تلك المشاكل بسيارتها.