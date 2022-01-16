سعر الذهب اليوم في مصر الأحد

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا، بعدما حققت خلال نهاية التعاملات الأسبوعية مساء أول أمس أفضل أداء خلال شهرين الماضيين، حيث سجلت الأوقية نحو 1860 دولارا.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 542 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 698 جنيهًا.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 813 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 930 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليوم:سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4065 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8130 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16260 جنيها.سعر الجنيه الذهب:سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو6554 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.الذهب القديم:لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.سعر الذهب اليوم عالميا:قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا مساء أول أمس، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.