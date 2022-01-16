اسعار العملات اليوم الأحد في مصر



اسعار العملات اسعار العملات

استقرت أسعار العملات في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 13 فبراير 2022 حالة من الاستقرار الجماعي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتعرض بوابة “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.



أسعار العملات في بنك مصر

كما استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف اليورو 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.



أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملات داخل شبكة فروع البنك.

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أسعار العملات في شركة مصر للصرافةحافظ سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIBوأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية على مستويات أمس أمام الجنيه المصري لتصل العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاريوحافظ سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.أسعار العملات في البنك الأهلي المصريوأظهر التقرير الصباحي استقرار سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري.