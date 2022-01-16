ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال سادس أسبوع فى 2022

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تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، سادس أسبوع في عام 2022، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 36.5%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 945.7 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10%.



وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 766.2 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 655.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.9%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 449.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%.



وجاء فى المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 381.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 373.1 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 323.5 مليون جنيه بنسبة 3.4%.



وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 316.5 مليون جنيه، 226.6 مليون جنيه، بنسبة 3.4%، 2.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11578.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2116.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.66% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 13816.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4631.52 نقطة.