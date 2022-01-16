لمتوسطي الدخل شروط وأماكن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2022

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لذلك بدء البحث عن طريقة التقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2022.



وهو مشروع جديد ضمن قائمة من المشاريع التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ بداية الشهر الجاري، هذا المشروع يضم وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمشروع سكن مصر ودار مصر وجنة وذلك بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% و8%.



طريقة التقديم علي شقق الاسكان الاجتماعي 2022

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وكشف صندوق الإسكان الإجتماعي عن طريقة التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2022 حيث يتم سداد مُقدم لضمان جدية حجز الوحدة السكنية وأيضاً مصروفات التسجيل إلى جانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز، ثم يتم رفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الإجتماعي خلال الفترة من يوم 15 فبراير 2022 حتى يوم 8 مارس 2022.وعلى المواطن الذي يرغن في الحصول على الوحدات السكنية أن يقوم بإختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين تم تحديدهما وهما الفترة الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 وذلك للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـثلاثة ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مبلغ مقدمات جدية الحجز.والفترة الثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 وذلك لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.أماكن الوحدات السكنية في سكن مصر ودار مصر وجنة-تتوافر وحدات سكنية في مشروع دار مصر وذلك بمقدم جدية الحجز 60 ألف جنيه، بمساحات مختلفة تتراوح من 100 متر مربع إلى 150 مترًا مربعًا.وذلك في كل من السادات- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة- حدائق أكتوبر.-تتوافر وحدات سكنية في مشروع جنة وذلك بمقدم جدية الحجز 80 ألف جنيه، بمساحات مختلفة تتراوح بين 100 متر مربع إلى 151 مترًا مربعًا.وذلك في كل من 6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور.-تتوافر وحدات و شقق مشروع سكن مصر وذلك بمقدم جدية الحجز 40 ألف جنيه، بمساحات مختلفة تتراوح بين 106 أمتار مربعة إلى 133 مترًا مربعًا.- وذلك في كل من أكتوبر الجديدة- العبور الجديدة- القاهرة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة- ناصر «غرب أسيوط»- الشروق.