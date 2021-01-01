يبحث العشاق خلال هذه الفترة عن هدايا مناسبة لتقديمها فى عيد الحب أو "Valentine's Day"، والتى قد تكون عبارة عن باقة زهور حمراء أو صندوق خشبى ملىء بالشيكولاتة أو زجاجة عطر وألبوم صور وغيرها من الهدايا التقليدية المعتادة، لكن توجد هدايا طريفة وغريبة منتشرة هذا العام والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "businessinsider".
أغرب وأطرف هدايا عيد الحب لعام 2022
فوطة عيد الحب
توجد فوطة لونها أبيض مطبوع عليها قلب أحمر، ضمن أغرب وأطرف هدايا عيد الحب لعام 2022، والتى يمكن إضافتها ضمن الهدايا كنوع من الدعابة.
مفرش عيد الحب
وتوجد هدية طريفة أخرى وهى مفرش يمكن طبع وجه الحبيب والحبيبة عليه بهيئة قلوب حمراء، لتعليقه على الحائط سواء فى غرفة النوم أو المعيشة.
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