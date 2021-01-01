أغرب وأطرف هدايا عيد الحب لعام 2022

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث العشاق خلال هذه الفترة عن هدايا مناسبة لتقديمها فى عيد الحب أو "Valentine's Day"، والتى قد تكون عبارة عن باقة زهور حمراء أو صندوق خشبى ملىء بالشيكولاتة أو زجاجة عطر وألبوم صور وغيرها من الهدايا التقليدية المعتادة، لكن توجد هدايا طريفة وغريبة منتشرة هذا العام والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "businessinsider".

أغرب وأطرف هدايا عيد الحب لعام 2022

فوطة عيد الحب
توجد فوطة لونها أبيض مطبوع عليها قلب أحمر، ضمن أغرب وأطرف هدايا عيد الحب لعام 2022، والتى يمكن إضافتها ضمن الهدايا كنوع من الدعابة.

مفرش عيد الحب
وتوجد هدية طريفة أخرى وهى مفرش يمكن طبع وجه الحبيب والحبيبة عليه بهيئة قلوب حمراء، لتعليقه على الحائط سواء فى غرفة النوم أو المعيشة.

ورق تواليت عيد الحب
وتوجد هدية أخرى غريبة وطريفة مثل ورق تواليت مطبوع عليها عدد من القلوب الحمراء، والذى يعد من الهدايا غير معتادة فى عيد الحب.

كيس مخدة عيد الحب
وتوجد هدية أخرى وهى عبارة عن "كيس مخدة" مطبوع عليها قلوب حمراء أو عبارة "أنا أحبك"، باللغة الإنجليزية، والتى تعتبر من الهدايا الطريفة والمناسبة للمتزوجين.

فأر نافق فى عيد الحب
تعبر القطط لنا عن حبها بإحضار حيوان نافق مثل الفأر الذى اصطاده بعد عناء، لذلك يمكن للشريكين من عشاق القطط أن يهدى أحدهما لوحة فنية مطبوع عليها قط يحمل فأر نافق، للتعبير عن حبه بطريقة طريفة .


طبع صور على الجوارب

ومن الهدايا الطريفة أيضاً، هى طبع صور على الجوارب وإهدائها للحبيب أو الحبيبة، مع باقة من الزهور أو مجموعة من الشيكولاتة.

المصدر: اليوم السابع

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