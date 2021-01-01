اذهب للطبيب في هذه الحالة.أسباب الاستيقاظ من النوم ليلاً..

يستيقظ معظم الناس في الواقع عدة مرات في الليل دون أن يلاحظوا ذلك لأنهم يعودون إلى النوم بسرعة، فإذا استيقظت في الساعة 3 صباحًا أو في وقت آخر ولم تستطع النوم مرة أخرى، فقد يكون ذلك لعدة أسباب، وتشمل هذه دورات النوم الخفيفة ، والتوتر ، أو الظروف الصحية الأساسية.
قد يحدث استيقاظك في الثالثة صباحًا بشكل غير متكرر ولا يكون شيئًا خطيرًا، لكن الليالي المنتظمة مثل هذه قد تكون علامة على الأرق، يمكن أن يساعدك تغيير عادات نومك وتقليل التوتر واستشارة طبيبك بشأن العوامل التي قد تسبب اضطراب النوم في تجنب هذه الاستيقاظ غير المرغوب فيه.
قال ألكسندر ميلنيكوف المختص في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم، إن الاستيقاظ في الليل يعتبر أمرا طبيعيا في الكثير من الحالات، إلا أنه يشير أحيانا إلى معاناة هذا الشخص من الأرق.
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