تشبه قلاع الأفلام الخيالية. حكاية قلعة "شاتو إركين" الروسية..



قلعة شاتو إركين قلعة شاتو إركين

يتوافد السياح إلى روسيا لمشاهدة العديد من معالمها المميزة وبينها قلعة "شاتو إركين" التى تشبه القلاع فى الأفلام الخيالية، وهى قلعة بناها رجل أعمال روسي في قرية تشورنيا ريتشكا جنوب البلاد، وحسب ما نشره موقع وكالة "رويترز" للأنباء، تحيط بالقلعة المكونة من 5 طوابق بحيرة صنعها تمبولات إركينوف خلال عامين مستوحياً فكرة تصميمها من الأماكن السياحية التي زارها حول العالم.



وتقع شاتو آركين Chateau Erken في ريف Kabardino-Balkaria الذي تهيمن عليه مزارع الكروم وهو معلم سياحي لا مثيل له في روسيا، فهي لا تحاكي فقط التصميم الشبيه بالقلعة للقلاع الأوروبية في العصور الوسطى ولكن موقعها في وسط بحيرة من صنع الإنسان مليئة بالأسماك والطيور البرية مثير للإعجاب.

يأتي الناس من جميع أنحاء البلاد إلى هذه المنطقة الريفية في جنوب روسيا لرؤية شاتو إركين، كانت الصور ومقاطع الفيديو لهذه القلعة المذهلة تدور على وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات، لكن بعض الناس ما زالوا لا يصدقون أنها موجودة وأنه لم يتم بناؤها من قبل ملك ولكن من قبل رجل أعمال روسي أسطوري.



اسم "تمبولات إركينوف" مرادف لصناعة النبيذ في كاباردينو ببلقاريا، بعد تخرجه من كلية الهندسة الزراعية، تم إرساله للعمل، لكنه سرعان ما ارتقى في المناصب وأصبح في النهاية نائب رئيس حكومة قباردينو في بلقاريا، في وقت لاحق من حياته، قام بتأسيس مصنع النبيذ الخاص به، شاتو إركين والذي يُعرف بأنه أحد أفضل مصانع النبيذ في روسيا.

اليوم، تقع العمليات الرئيسية لشاتو إركين داخل هذه القلعة الرائعة ولكن المكان يعمل كمنطقة جذب سياحي محلية أيضًا، وتوفي تمبولات إركينوف في عام 2017، تاركًا ابنه يتولى شؤون شاتو إركين، حيث تظل القلعة المكونة من خمسة طوابق التي بناها أيضًا بمثابة شهادة على أعمال حياته.