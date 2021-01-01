لحظة سقوط عامل مساعد من مظلة شراعية فى الهواء.. فيديو

وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة ومخيفة أثناء قيام عامل أرضي بمساعدة شخصين على ركوب مظلة شراعية في تشيلي، حيث تسببت الرياح وسرعتها الشديدة بسحبه وهو معلق معهما في الهواء، ليسقط على تلة.
https://dai.ly/x87uh55
أظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع "روسيا اليوم"، توثيقًا للحادث حيث يظهر مدرب وطالبة مربوطين في مظلة ويرتديان جميع المعدات الخاصة بالطيران، بما في ذلك خوذات الاصطدام، في حين يظهر عامل الأرض الذي لا يرتدي أي معدات واقية وغير مربوط بالحزام وهو يساعد الطائر المظلي على التحرك من مكانه، بينما انطلقت المظلة الشراعية، وتركت العامل معلقًا في الهواء، ممسكًا بالحزام، بينما ترتفع لأعلى وأعلى، ليترك العامل فجأة الحزام ويسقط من ارتفاع فوق تلة منخفضة، دون أن يصاب بأذى.
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