لحظة سقوط عامل مساعد من مظلة شراعية فى الهواء.. فيديو



سقوط عامل مساعد من مظلة شراعية سقوط عامل مساعد من مظلة شراعية

وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة ومخيفة أثناء قيام عامل أرضي بمساعدة شخصين على ركوب مظلة شراعية في تشيلي، حيث تسببت الرياح وسرعتها الشديدة بسحبه وهو معلق معهما في الهواء، ليسقط على تلة.



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أظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع "روسيا اليوم"، توثيقًا للحادث حيث يظهر مدرب وطالبة مربوطين في مظلة ويرتديان جميع المعدات الخاصة بالطيران، بما في ذلك خوذات الاصطدام، في حين يظهر عامل الأرض الذي لا يرتدي أي معدات واقية وغير مربوط بالحزام وهو يساعد الطائر المظلي على التحرك من مكانه، بينما انطلقت المظلة الشراعية، وتركت العامل معلقًا في الهواء، ممسكًا بالحزام، بينما ترتفع لأعلى وأعلى، ليترك العامل فجأة الحزام ويسقط من ارتفاع فوق تلة منخفضة، دون أن يصاب بأذى.

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تم الإبلاغ عن الحادث إلى هيئة تنظيم السفر الجوي في تشيلي، المديرية العامة للملاحة الجوية المدنية (DGAC)، التي بدأت تحقيقا في الحادث.وفى وقت سابق، وثقت فرق الطوارئ التابعة للشرطة في ولاية ألاباما، فى المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة، عملية إنقاد لمواطن كان يطير بمظلته الشراعية "باراشوت"، ثم سقط فى النهاية على شجرة تبعد 70 قدمًا من الأرض وظل متعلقا بالشجرة لأكثر من أربع ساعات، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو لعملية الإنقاذ حيث قامت طائرة هليكوبتر بعملية إنزال أعلى الشجر التي يتشبث بها المواطن الأمريكي وأنقذته فى النهاية بعد معاناة لأربع ساعات.