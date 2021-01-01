تحذير لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه خلال التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه لها كما يظهر للجامعة قائمة بالطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها وتقوم الجامعة بإخطار الطلاب بقبولهم مع السماح بفترة لا تزيد على 48 ساعة لسداد المصروفات.
وأضاف "المصدر" أنه بعد مرور 48 ساعة يتم حصر الطلاب المسددين للمصروفات ويعتبر الطالب غير المسدد مكانا شاغرا للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحق للطالب إعادة التقدم اكثر من مرة لحين قبوله، كما يحق للطالب تسجيل رغبة واحدة فقط في المرحلة.
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أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات حول إجراءات القبول النهائي بالجامعة، أنه تمت مراجعة أوراق الطالب بعد قبوله بالجامعة من خلال مكتب التنسيق، من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها، وفي حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.
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