تحذير لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية



الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الخاصة والأهلية

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه خلال التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه لها كما يظهر للجامعة قائمة بالطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها وتقوم الجامعة بإخطار الطلاب بقبولهم مع السماح بفترة لا تزيد على 48 ساعة لسداد المصروفات.



وأضاف "المصدر" أنه بعد مرور 48 ساعة يتم حصر الطلاب المسددين للمصروفات ويعتبر الطالب غير المسدد مكانا شاغرا للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحق للطالب إعادة التقدم اكثر من مرة لحين قبوله، كما يحق للطالب تسجيل رغبة واحدة فقط في المرحلة.



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أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات حول إجراءات القبول النهائي بالجامعة، أنه تمت مراجعة أوراق الطالب بعد قبوله بالجامعة من خلال مكتب التنسيق، من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها، وفي حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.

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وأوضح المصدر أن الجامعات تقدم خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له، مشيرا إلى انه يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في إحدى المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.وتابع: يقوم الطالب بعد ذلك باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبا ملتحقا بها، كما يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك، ويقوم بمقابلة المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة للطالب وتحديد المقررات التي سيقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول".وأكمل: " يتم سداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائما" .وأوضح طريقة التقديم والتسجيل:- طريقة انشاء حساب جديد لطلاب الشهادات المعادلة- يختار الطالب إنشاء حساب من القائمة اليمنى.- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة البحث بالرقم القومي.- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.- بمجرد استيفاء البيانات وتأكيد الحفظ سيتم تفعيل الحساب و إرسالها للجامعة المراد التقدم اليها لمراجعة المجموع المكافيء