خدمة اجتماعية حلوان تعلن نتائج الدراسات العليا

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خدمة اجتماعية حلوان

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، بأن الكلية قد اعتمدت نتيجة ونسب النجاح لمرحلة الدراسات العليا.

‎وأعلنت شئون التعليم والطلاب بالكلية، بأن الكونترولات كانت تعمل علي قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول وكان لذلك أبلغ الآثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت .

وأعلنت الكلية انه تم اعلان نتائج الدراسات العليا المراحل الاتية :

مرحلة الدبلوم " المستوي الاول و المستوي الثاني "

مرحلة الماجستير " مستوي اول "

مرحلة الماجستير مستوي ثالث " الفصل الدراسي الاول "
مرحلة الدكتوراة الفصل المستوي الثالث " الفصل الدراسي الاول "

وأكدت الكلية أن أعمال الكنترولات تسير علي قدم وساق لسرعة الانتهاء من عملية التصحيح و رصد الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب مرحلة البكاليريوس .

كما قد نوهت الكلية الي ان نتيجة الفصل الدراسي الاول سيتم اعلانها الكتروني عبر الموقع الخاص بالجامعة ، وانه علي الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية المتاخرة لتجنب حجب أي نتائج.

المصدر: elbalad

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