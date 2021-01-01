مفتي مصر السابق بجيب .. زوجي اختفى ولا أعرف له مكانا فمتى أستطيع الزواج؟

تلقى الدكتور على جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول: زوجي مختفى من سنتين ولا نعرف إن كان حيًا أم ميتًا فهل أعتبر أرملة؟ وهل أستطيع الزواج مرة أخرى؟
في رده، قال جمعة إنه يجب على السائلة عرض هذا الأمر على القاضي، ضاربًا مثلًا بأنه من الممكن أن يكون قد خاصمك بعد السفر دون قصد الغياب، وقد يكون حدث له حادث غاب عن الوعي أو فقد الذاكرة كما يحدث في الأفلام.
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