مفتي مصر السابق بجيب .. زوجي اختفى ولا أعرف له مكانا فمتى أستطيع الزواج؟

آخر الأخباراخبار المسلمين › مفتي مصر السابق بجيب .. زوجي اختفى ولا أعرف له مكانا فمتى أستطيع الزواج؟

صورة الخبر: الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة



تلقى الدكتور على جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول: زوجي مختفى من سنتين ولا نعرف إن كان حيًا أم ميتًا فهل أعتبر أرملة؟ وهل أستطيع الزواج مرة أخرى؟

في رده، قال جمعة إنه يجب على السائلة عرض هذا الأمر على القاضي، ضاربًا مثلًا بأنه من الممكن أن يكون قد خاصمك بعد السفر دون قصد الغياب، وقد يكون حدث له حادث غاب عن الوعي أو فقد الذاكرة كما يحدث في الأفلام.

وأضاف المفتي السابق عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه على الزوجة ان ترفع الدعوى بدءاً من غياب سنة، مؤكدًا أنه يحرم على الزوجة أن تتزوج من آخر حتى إذا تأكدت إنه مات، وهذا يكون بحكم من القاضي.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء انه لو ظهر الزوج بعد حكم القاضي وكان تم الزواج المرأة فحكم القاضي يقع ويتم التفريق وتكون من حق الزوج الثاني وليس من حق الأول.

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مفتي مصر السابق بجيب .. زوجي اختفى ولا أعرف له مكانا فمتى أستطيع الزواج؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16786

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager