مفتي مصر السابق بجيب .. زوجي اختفى ولا أعرف له مكانا فمتى أستطيع الزواج؟



الدكتور على جمعة الدكتور على جمعة





تلقى الدكتور على جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول: زوجي مختفى من سنتين ولا نعرف إن كان حيًا أم ميتًا فهل أعتبر أرملة؟ وهل أستطيع الزواج مرة أخرى؟



في رده، قال جمعة إنه يجب على السائلة عرض هذا الأمر على القاضي، ضاربًا مثلًا بأنه من الممكن أن يكون قد خاصمك بعد السفر دون قصد الغياب، وقد يكون حدث له حادث غاب عن الوعي أو فقد الذاكرة كما يحدث في الأفلام.

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وأضاف المفتي السابق عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه على الزوجة ان ترفع الدعوى بدءاً من غياب سنة، مؤكدًا أنه يحرم على الزوجة أن تتزوج من آخر حتى إذا تأكدت إنه مات، وهذا يكون بحكم من القاضي.وأوضح عضو هيئة كبار العلماء انه لو ظهر الزوج بعد حكم القاضي وكان تم الزواج المرأة فحكم القاضي يقع ويتم التفريق وتكون من حق الزوج الثاني وليس من حق الأول.