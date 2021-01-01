فيديو .. الإفتاء تجيب حكم الشرع في تأخير توزيع تركة الأب بعد موته

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صورة الخبر: الدكتور محمد وسام
الدكتور محمد وسام

"هل إذا مات الأب وجب توزيع الإرث حالًا؟" هكذا تلقى الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال وسام أن هذا هو الأصل ولكن الأمر يخضع للورثة.

وأوضح الدكتور محمد وسام أنه إذا كان في الورثة قصر فحقوقهم محفوظة، فالشريعة قد علمتنا أن التعامل في مال القاصر لا يكون إلا بالمنفعة المحضة له، فالقاصر يأخذ الهدية ولكن لا يهدي، ولا يقبل هدية فيها منة عليه، "التعامل المالي مع القاصر يضمن المصلحة ويكفل المنفعة المحضة له" وبالتالي، يؤكد وسام أنه في حالة كان في الورثة قاصر فيعمل الأصلح له.

وأكد وسام أن الأصل أن يوزع المال لكن إذا رأى الورثة وتراضوا على ذلك ألا يقوموا بتوزيع التركة فور وفاة الأب، فلا بأس في ذلك، "لابد أن يكون عن تراضي..والأمر في ذلك مبني على أداء الحق فور وجوبه إلا إذا سمح صاحب الحق فيجوز ذلك ولا حرج"

المصدر: مصراوي

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