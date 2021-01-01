علاقة إستخدام الهواتف المحمولة بضعف البصر



الهواتف المحمولة وضعف البصر الهواتف المحمولة وضعف البصر



هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي تتحدث عن أضرار الهواتف المحمولة على العين وأعصاب العين، ولكن هل الأمر حقيقي أم ليس له أى أساس من الصحة، ومن هنا توجهنا بالسؤال لأحد أطباء العيون لمعرفة ما إن كان للهواتف المحمولة أى أضرار على العين أم لا.





وقال الدكتور حازم يس أستاذ طب وجراحة العيون بطب القصر العيني، إن هناك اعتقادا شائعا بأن استخدام الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر باستمرار يمكن أن يتسبب في ضعف الإبصار، وهو أمر خاطئ للغاية.





وأكد يس في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الكمبيوتر والهواتف المحمولة لا تتسبب في ضعف الإبصار، ولا تؤذي العين إطلاقا بأي وسيلة.

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وتابع يس، أن العالم كله أصبح يتجه إلى استخدام التكنولوجيا بدلا من استخدام الورق والقلم، حتى أصبحت القراءة أسهل بتحميل الكتب من على الانترنت بلا من شراء الكتب من المكتبات، لذا فإن ضعف النظر ومشاكل الإبصار ليس لها علاقة باستخدام الهواتف المحمولة أو شاشات الكمبيوتر.وأضاف يس، أن الجهاز الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على العين بشكل سلبي هو التليفزيون، وذلك لأنه يحتوى على إشعاعات تقوم بإضعاف النظر، إلا أن الضوء المنبعث من الهواتف المحمولة لا يتسبب في أى أضرار للعين أو لأعصاب العين.