علاقة إستخدام الهواتف المحمولة بضعف البصر

هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي تتحدث عن أضرار الهواتف المحمولة على العين وأعصاب العين، ولكن هل الأمر حقيقي أم ليس له أى أساس من الصحة، ومن هنا توجهنا بالسؤال لأحد أطباء العيون لمعرفة ما إن كان للهواتف المحمولة أى أضرار على العين أم لا.
وقال الدكتور حازم يس أستاذ طب وجراحة العيون بطب القصر العيني، إن هناك اعتقادا شائعا بأن استخدام الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر باستمرار يمكن أن يتسبب في ضعف الإبصار، وهو أمر خاطئ للغاية.
وأكد يس في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الكمبيوتر والهواتف المحمولة لا تتسبب في ضعف الإبصار، ولا تؤذي العين إطلاقا بأي وسيلة.
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