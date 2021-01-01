

فوائد استخدام خل التفاح لمرضى السكري فوائد استخدام خل التفاح لمرضى السكري

هناك العديد من فوائد خل التفاح للجسم، وقد توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في المجلة الدولية للبحوث الطبية والعلوم الصحية إلى أن استخدام خل التفاح بإنتظام قد يكون فعال في السيطرة على مرض السكري.







وجاءت نتائج الدراسة بعدما أجريت على حوالي 110 تم اختيارهم بهم بشكل عشوائي يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، وقام الباحثون تقسيمهم إلى مجموعتين واستهلاك المشاركون في أحدهم 15 مل من خل التفاح في 200 مل من الماء أثناء العشاء لمدة ثلاثة أشهر ، بينما تلقت المجموعة الأخرى دواءً وهميًا.

قد يعجبك أيضا...

وأظهرت نتائج الأبحاث، ان المرضى الذين استهلكوا مشروب خل التفاح وجدوا تغيرات إيجابية في الهيموجلوبين السكري (HbA1c) ومستويات السكر في الدم أثناء الصيام، ولم يكن هناك تغيير كبير في متوسط ??هذه الإحصائيات في المجموعة الثانية.وخلصت نتائج الدراسة ، بان تناول خل التفاح قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ويعتبر مرض السكري من النوع 2 هو مرض مزمن يرتفع فيه السكر في الدم إلى مستويات خطيرة ما لم يتم اتخاذ خطوات للوقاية منه، وينتج ارتفاع نسبة السكر في الدم عن ضعف إنتاج الأنسولين .وأشار الخبراء، إلى أنه إذا لم يتم التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة ، بما في ذلك ارتفاع السكر في الدم ، الذي يصبح مقاومًا ، ويبدأ في إتلاف أنسجة الأعصاب والكلى والقلب.وأكد الباحثون، أنه يمكن الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق اتخاذ خيارات غذائية صحية والتحكم في عاداتك الغذائية، وتجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة والدهون.وتابع الباحثون، أنه قد يتسبب تناول الاطعمة الغير صحية والدهون إلى جعل الجسم يستجيب بزيادات غير مرغوب فيها في نسبة السكر في الدم ، لذا فإن أفضل نظام غذائي موصى به لمرضى السكر هو "أفضل خطة غذاء لمعظم الناس".