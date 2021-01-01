كيف تحمي نفسك من الإصابة بهشاشة العظام



هشاشة العظام هشاشة العظام

تعتبر الإصابة بهشاشة العظام من أكثر الأمراض التي تصيب العظام، وتجعله من السهل ان يصاب العظام بالكسور، والمسببة للشعور بألم ، وهذا المرض ناتج لأسباب عديدة أبرزها قلة الكالسيوم في الجسم، وأيضًا نقص فيتامين د، أو يمكن ان يكون بسبب الإصابة بالسمنة.







خطوات للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام



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ولا يمكن تجاهل علاج هشاشة العظام؛ حيث انه يمكن ان يتسبب في الإصابة بشلل الحركة، وزيادة فرص الإصابة أيضا بعدم القدرة على الحركة، وغفا لما نشر في موقع “هيلث لاين ” الطبي .وهناك العديد من النصائح التي تساعد علي صحة العظام وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، ومن أبرزها :- التخلص من الوزن الزائد، لأن السمنة لها سبب كبير في حدوث قلة كثافة العظام، وتزداد فرص الإصابة بالهشاشة.- تناول الأطعمة التي تحتوي علي البروتين النباتي والحيواني، فهي لها دور كبير في بناء عظام قوية، وامداد الجسم بالحديد والفيتامينات المهمة له، والحد من الإصابة بهشاشة العظام.- تجنب النحافة لأنها تزيد من إصابتك بهشاشة العظام نتيجة لقلة توفير الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لأنها تساهم بتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، ومن هذه الأطعمة الأجبان والحليب والزبادي.- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، ومنها الأسماك التي لها دور كبير في الحفاظ علي صحة العظام.