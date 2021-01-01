للوقاية .. إليك أعراض حساسية القمح

حساسية القمح هي رد فعل تحسسي تجاه الأطعمة التي تحتوي على القمح ويمكن أن تحدث تفاعلات الحساسية بسبب تناول القمح وفي بعض الحالات تحدث بسبب شم رائحة دقيق القمح.
ووفقا لموقع “ mayoclinic ” يتم أحيانًا الخلط بين حساسية القمح ومرض الاضطرابات الهضمية ، ولكن تحدث حساسية القمح عندما ينتج جسمك أجسامًا مضادة للبروتينات الموجودة في القمح، أما مرض الاضطرابات الهضمية، فإن بروتين معين في القمح - الجلوتين - يتسبب في نوع مختلف من تفاعل الجهاز المناعي غير الطبيعي.
كما أن حساسية القمح تتسبب في المعاناة من عدة أعراض تكشف الإصابة بها ، وهى:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!