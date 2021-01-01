للوقاية .. إليك أعراض حساسية القمح

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حساسية القمح

حساسية القمح هي رد فعل تحسسي تجاه الأطعمة التي تحتوي على القمح ويمكن أن تحدث تفاعلات الحساسية بسبب تناول القمح وفي بعض الحالات تحدث بسبب شم رائحة دقيق القمح.

ووفقا لموقع “ mayoclinic ” يتم أحيانًا الخلط بين حساسية القمح ومرض الاضطرابات الهضمية ، ولكن تحدث حساسية القمح عندما ينتج جسمك أجسامًا مضادة للبروتينات الموجودة في القمح، أما مرض الاضطرابات الهضمية، فإن بروتين معين في القمح - الجلوتين - يتسبب في نوع مختلف من تفاعل الجهاز المناعي غير الطبيعي.

كما أن حساسية القمح تتسبب في المعاناة من عدة أعراض تكشف الإصابة بها ، وهى:

تورم أو حكة أو تهيج في الفم أو الحلق
خلايا ، طفح جلدي وحكة أو تورم في الجلد
إحتقان بالأنف
صداع الراس
صعوبة في التنفس
تقلصات

غثيان أو قيء
إسهال

الحساسية المفرطة
بالنسبة لبعض الأشخاص قد تسبب حساسية القمح تفاعلًا مهددًا للحياة يسمى الحساسية المفرطة بالإضافة إلى علامات وأعراض حساسية القمح الأخرى، وقد تسبب الحساسية المفرطة:

تورم أو ضيق في الحلق
ألم أو ضيق في الصدر
صعوبة شديدة في التنفس
صعوبة في البلع
شحوب البشرة
لون الجلد الأزرق
دوار أو إغماء

متى ترى الطبيب
إذا ظهرت على شخص ما علامات الحساسية المفرطة فاتصل برقم الطوارئ المحلي لأنها تتطلب رعاية فورية، أما إذا كنت تشك في أن لديك أنت أو طفلك حساسية من القمح أو أي طعام آخر ، فاستشر طبيبك.

المصدر: موقع “ mayoclinic ”

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