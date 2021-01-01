نصائح للتعامل مع زوجك وقت أزمته

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للتعامل مع زوجك وقت أزمته

تعتبر الزوجة هي مصدر الأمن والأمان لدى زوجها لذلك نجد عند مرور الزوج بأحد المشكلات النفسية أو المالية يلجأ لزوجته في الشدائد والمحن لا لحل المشكلة ولكن للدعم النفسي واحساس الهدوء والطمأنينة وبأن هناك من يشاركه همه ويفهم احاسيسه وأيضًا للمشورة فما خاب من استشار، لذلك يستعرض اليوم السابع مع هالة العزب خبيرة العلاقات الإنسانية والإتيكيت 6 نصائح للتعامل مع زوجك حين يواجه مشكلة.

منزل هادئ:
لابد أن يكون منزلك واحة من الهدوء والسكينة طول فترة مشكلته حتى يتثنى للزوج أن يأخذ قسط من الراحة ويتمكن من التفكير العميق لإيجاد حل لمشكلته.

كوني منصته بدون نقاش سلبي:
حتى وأن كنت لا تتقنين فن الاستماع عليكِ أن تستمعي بدون ملل أو كلل واعلمي أن معدن الزوجة الأصيلة يظهر في الشدائد فمجرد استماعك له يريح قلبه فلا تلومي أو تتأففي أو تهاجميه ولكن فقط اتركيه يفرغ مشاعره بالطريقة التي تناسبه فليس من العيب أو الخطأ أن يبكي زوجك امامك فأنت أقرب الناس له وواجبك أن تهدئيه وتشدي من اذره.

اظهري له تعاطفك:
أكثر ما يحتاجه الانسان في أزمته هو إظهار التعاطف والاهتمام به وأن الزوجة معه في كل ظروفه.

ساعديه ماديا في حالة احتياجه:
إذا كانت مشكلة زوجك مادية تتعلق بالمال فمن الضرورة أن تقدمي مساعدات مادية في حالة اتاحة الظروف وأيضًا تعتبر المساعدات بدافع الحب لا بدافع الجبر ولكن من باب العشرة والمودة بينكم ولا بد أن تكوني على يقين أن زوجك شخص كريم غير ناكر للجميل.

اتركيه بعض الوقت:
اتركي زوجك إذا اراد السكوت والعزلة فإصرارك على الحكي في هذا الوقت يعتبر ضغط نفسي كبير جدًا عليه ولكن لابد أن تطمئني عليه من الحين للأخر وأن تؤكدي له أنك معه وبجانبه ومنتظرة أن يحكي لك عن سبب همومه وأحزانه.

لا تتصرفي بدون علمه:
لا يصح أبدًا كزوجة أن تقومي بالتصرف أو بعمل خطوة في حل مشكله زوجك بدون علمه حتى لا تتحول نيتك السليمة لمشكله تفوق مشكله زوجك الأساسية.

المصدر: youm7

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