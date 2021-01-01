بطريقة بسيطة .. برياني اللحم بأقل التكلفة



برياني اللحم برياني اللحم

يعد برياني اللحم من أفضل الأكلات الشهية ذات المذاق المميز والتي ـ على عكس ما يعتقده البعض ـ يمكن تحضيرها بسهولة وبأقل التكاليف، فبنصف كيلو من اللحم فقط والقليل من الأرز البسمتي، يمكن تحضير هذه الأكلة الشهية. ويستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل برياني اللحم بطعم شهي وبطريقة صحية.







طريقة عمل برياني اللحم: المكونات



المكونات:

نصف كيلو من اللحم

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2 حبة بصل كبيرة شرائح2 فصوص ثوم2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوعملح وفلفل أسود وبهارات برياني وملعقة كبيرة كركمورق لورا وحبهان وعود قرفة2 ملعقة كبيرة زباديطريقة تحضير برياني اللحمفي البداية نقوم بتتبيل اللحم عن طريق وضعه في وعاء ثم نقوم بإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود والبهارات البرياني والكركم ونقوم بخلطهم بطريقة جيدة ونقوم بإضافتهم على اللحم ونتركه لمدة 4 ساعات.بعد أربع ساعات من تتبيل اللحم نقوم بتحضير وعاء على النار ونضع قليل من الزيت ونضيف البصل ونترك البصل لمدة ربع ساعة حتى يتكرمل ويصبح لونه ذهبي وبعدها نقوم بإضافة اللحم ونتركه ينضج على نار هادئة لمدة ساعة.بعد ذلك نقوم بسلق الأرز في لتر ماء ثم نقوم بتصفيته من الماء الزائد ونقوم بإضافته إلى اللحم ونتركه عشر دقائق يقدم ساخن ويزين ببعض البصل المكرمل.