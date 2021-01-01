علمى ابنك الفرق بين الادخار والبخل



علمى ابنك الادخار علمى ابنك الادخار

كثير من القيم الجميلة تسعى كل أم أن تغرسها في عقل طفلها، ومن ضمن تلك القيم قيمة الادخار، ولكن هناك بعض من الأمهات يخونها الكثير من التصرفات ما يجعلها توجه طفلها للبخل، مع تطور عقل الطفل وسرعة إيقاع الزمن عليه يصبح في حالة من الحيرة لا يستطيع التفرقة بين الحرص لدرجة البخل والادخار، لذا يستعرض لكم اليوم السابع مع الدكتورة سلمى ابواليزيد استشاري الصحة النفسية الفرق بين الادخار أو التدبير والبخل، وكيفية توضيحه بالنسبة للطفل.



تعريف بخل

وتقول الاستشاري النفسي إنه عند توجيه الطفل لتعليمه كيفية الادخار، عليك الحديث معه عن أسباب فعل ذلك، وجعله يضع هدف معين من هذا الادخار كشراء لعبة معينة أو كتاب أو شراء هدية لأحد أصدقاء، كما أوضحت أن البخل هو عبارة عن اكتناز المال من دون هدف، والبخل يتفرع لعدة أشكال مع نضج الطفل، فيصبح بخيل العطاء وبخيل المشاعر ايضاً، لذا يجب ترشيد سلوك طفلك نحو القيم السليمة.



غرس قيمة التبرع

أكدت الاستشاري النفسي إنه يجب غرس قيمة التبرع أثناء توجيهك له لادخار مصروفه، فبدلا من تقسيم مصروفه لجزئين عليك تخصيص جزء منه لعمل الخير والتبرع للمحتاجين وخاصة لدور الايتام، حتى يعرف قيمه التعاون والمشاركة مع هؤلاء الأطفال، وفي الوقت نفسه يشعر بالامتنان ويحمد ربه لأنه يعيش ظروفًا أفضل.

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5 خطوات لتعليم الطفل الادخار وقيمة الماليتم تعليم فكرة الادخار لدى الطفل من سن الخمس سنوات والأم والأب ممكن يشتركان معه.يفضل اصطحاب الطفل معك أثناء شراء مستلزمات المنزل.عليكِ مكافأة الطفل من وقت لآخر وتشجيعه على أعماله بمبلغ مالي يحفزه بشكل اكبر على الادخار والتعود على المسؤلية.ضرورة تعويد الطفل على مساعدة الفقراء من هذه الحصالة التى يتم فتحها من وقت لآخر شي مهم جدا يجعله يشعر بمن هم أقل منه.ينبغي أخذ رأيه فى أمور البيت المالية من وقت لاخر.