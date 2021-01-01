إنفاتينو: كأس العالم للأندية يجب أن تكون بمشاركة أندية أكثر

آخر الأخباراخبار مصر › إنفاتينو: كأس العالم للأندية يجب أن تكون بمشاركة أندية أكثر

صورة الخبر: إنفاتينو
إنفاتينو


قال جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن كأس العالم للأندية يجب أن تقام بمشاركة أندية أكثر.

ويقام كأس العالم للأندية بمشاركة سبع أندية بواقع بطل الدوري المحلي للبلد التي تستضيف البطولة، وستة أبطال للقارات.

وتحدث إنفاتينو لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب نهائي نسخة 2021 بين تشيلسي وبالميراس قائلا: "نعم سوف نشاهد أشياء وأمور جديدة في عالم كرة القدم وبالأخص في هذه البطولة".

وواصل "انظر لمشاركة بالميراس والأهلي والهلال والكثير من البلدان تواجدوا في البطولة وتشيلسي كذلك الجماهير أيضا حضورها في أبو ظبي استمتعت بتلك البطولة".

وأتم "يجب علينا أن نطور أكثر وأن نجعل تلك المسابقة أكبر بوجود جماهير أكثر وأندية أكثر وهذا ما نعمل عليه".

وتوج تشيلسي باللقب وتلاه بالميراس وحظي الأهلي بالمركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

المصدر: قناة "أبو ظبي الرياضية"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إنفاتينو: كأس العالم للأندية يجب أن تكون بمشاركة أندية أكثر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1257

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager