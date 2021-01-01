إنفاتينو: كأس العالم للأندية يجب أن تكون بمشاركة أندية أكثر

قال جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن كأس العالم للأندية يجب أن تقام بمشاركة أندية أكثر.
ويقام كأس العالم للأندية بمشاركة سبع أندية بواقع بطل الدوري المحلي للبلد التي تستضيف البطولة، وستة أبطال للقارات.
وتحدث إنفاتينو لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب نهائي نسخة 2021 بين تشيلسي وبالميراس قائلا: "نعم سوف نشاهد أشياء وأمور جديدة في عالم كرة القدم وبالأخص في هذه البطولة".
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