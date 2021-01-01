فيديوl التعاون يضرب الرائد بثلاثية في الدوري السعودي .. ومصطفى فتحي يتألق



مصطفى فتحي مصطفى فتحي



تغلب التعاون على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".



شارك اللاعب المصري مصطفى فتحي في المباراة منذ بدايتها إلى نهايتها، ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 67 و84.



وفاز التعاون رغم إهدار المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لركلة جزاء في الدقيقة 23.

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الهدف الأول أتى في الدقيقة 67 بتوقيع مصطفى فتحي الذي تلقى الكرة واجتاز الدفاع وأفلت من محاولة عرقلة خلفية وسدد، فيما حاول الحارس التصدي ولكنها سكنت الشباك رغم اصطدامها بيده.وأخيرا سجل مصطفى فتحي هدفه الثاني، وثالث أهداف التعاون في الدقيقة 84 بعد متابعة لتسديدة تاوامبا التي تصدى لها الحارس.الفوز رفع رصيد التعاون إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة في المركز الثامن.https://twitter.com/i/status/1492548064728555528https://twitter.com/i/status/1492548064728555528