مدرب الهلال السعودي مبررا الهزيمة.. لم نحترم الأهلي بالشكل المطلوب

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صورة الخبر: مدرب الهلال السعودي
مدرب الهلال السعودي

أوضح ليوناردو جارديم المدير الفني لـ الهلال السعودي أن فريقه لم يحترم الأهلي بالشكل المطلوب.

وخسر الهلال من الأهلي برباعية دون رد في مباراة المركز الثالث.

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي: "الفريق لم يتصرف بشكل صحيح، ومنافسنا ممتاز ويشارك للمرة السابعة".

وأضاف "نعم لم نحترم الأهلي بالشكل المطلوب".

وأكمل "لا اعتقد أن التغيير في التشكيل آثر علينا، خاصة أن المشاركين كانوا مميزين".

وتابع "في مباراة الأهلي ضد مونتيري رأيت مدى جودة الأهلي، لكنهم عانوا من التحولات كثيرا ضد بالميراس".

وواصل "أمام بالميراس الفريق تراجع ولعب على المرتدات وهو ما جعل الأمر صعبا وهو ما شرحته للاعبي فريقي، قلت من قبل أن فريقي يحب الاستحواذ لكن عندما نفقد الكرة نعاني وهذا ما أردنا فعله".
وأتم "لكن اليوم بالطريقة التي بدأنا بها المباراة، وعندما لا تلعب في الملعب بالأداء الصحيح وعندما لا يكون تفكيرك في المكان الصحيح وعندما تلعب بـ 9 لاعبين فهنا لا تصلح أي خطة، لا شيء يعمل".

وأتم "على الجميع أن يحترم شعار الهلال ولعبنا اليوم باستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة".

المصدر: في الجول

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