قضية الآثار الكبرى l شاهد : حسن راتب دفع 14.5 مليون جنيه لعلاء حسانين للتنقيب

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، الاستماع لأقوال شاهد الاثبات الأول فى قضية "الآثار الكبرى" والذى قال، أن حسن راتب دفع مبلغ 14.5 مليون جنيه لعلاء حسانين من أجل التنقيب عن الآثار، ولكن الثانى لم يخرج قطع أثرية، وطلب من الأول دفع مبالغ مالية أخرى لاستكمال عمليات الحفر، لكنه رفض، وهذا سبب الخلاف بين الطرفين.
وتستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بالعباسية، جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الأثار الكبرى، حيث وجه لهم تهم التمويل والتنقيب والاتجار في الآثار.
وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
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