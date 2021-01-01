تشيلسي يحقق فوزا قاتلا ويتوج بكأس العالم للأندية.. فيديو



تشيلسي يتوج بكأس العالم للأندية تشيلسي يتوج بكأس العالم للأندية



حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا قاتلا على نظيره بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس العالم للأندية، ليتوج البلوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.



فيما تعادل فريق بالميراس في الدقيقة 64 عبر رفائيل فيجا من ركلة جزاء.



وبعد التعادل احتكم الفريقين لشوطين إضافيين، وقبل 3 دقائق على النهاية سجل كاي هافيرتز نجم تشيلسي الشاب الهدف الثاني عند الدقيقة 117 من ركلة جزاء.

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كان تشيلسي قد شارك فى بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1، لتكون هذه هي المرة الاولى في تاريخه.وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: حراسة المرمى: ميندي/ الدفاع: أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندرياس كريستينسن/ الوسط: هودسون أودوي- ماتيو كوفاسيتش - كانتي - سيزار أزبيلكويتا/ الهجوم: ماسون مونت - روميلو لوكاكو - هافيرتز.فيما جاء تشكيل بالميراس كالتالى:حراسة المرمى: ويفرتون/ الدفاع: ماركوس روشا ، لوان ، جوستافو جوميز، خواكين بيكيريز/ الوسط: دانيلو ، زي رافاييل، رافائيل فيجا/ الهجوم: دودو، جوستافو سكاربا، رون.وبدأ نادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية مشواره من الدور نصف النهائي بمونديال الأندية، حيث تغلب على الأهلي بهدفين نظيفين.فيما افتتح تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا بقيادة البلجيكى لوكاكو مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، بالفوز على الهلال بطل دوري أبطال أسيا بهدف نظيف في نفس الدور.https://streamable.com/ovv0prhttps://streamable.com/vfjop8https://streamable.com/pp9oec