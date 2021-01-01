قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة..فيديوجراف

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأشهر طبيب نساء وتوليد بمنطقة فيصل بعد أن قرر إنهاء حياته بالقفز من الطابق السابع من شقته بعد أن أصيب بالاكتئاب بسبب مرضه .
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغاً من الأهالي بانتحار طبيب نساء وتوليد من شقته بالطابق السابع، بعدما ألقى بنفسه من شقته بالطابق السابع، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.
ونستعرض المزيد من الفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
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