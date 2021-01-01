الأردن يعلن عن اكتشاف تاريخي

أعلن خبراء أردنيون اكتشاف برج تاريخي في عمان يعتبر أحد أهم محطات البريد الزاجل في منطقة حوض المتوسط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مركز الشرق الأوسط لتمكين المبادرات في وادي السير الأردني، بمشاركة من الجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت والجمعية التنموية للاستدامة والتطوير السياحي، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ومبادرة درب الوئام، وعدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وأوصى الخبراء الأردنيون المشاركون في اكتشاف وتثبيت البرج الأبيض في وادي السير وعراق الأمير، بضرورة الإفادة من اقتصاديات هذا الاكتشاف الذي سيشكل "نقطة تحول في سياحة مراكز البريد وطرق ومحطات الحمام الزاجل في الأردن والتي تحظى باهتمام عالمي متزايد في وقتنا الحاضر".
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