استعدادا للغزو ...روسيا تحاصر أوكرانيا من 3 جهات



روسيا تحاصر أوكرانيا روسيا تحاصر أوكرانيا

حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتقديرات أميركية، مما أثار مخاوف مسؤولي المخابرات الغربية والأوكرانية من أن الغزو قد يكون وشيكا.



ومع بذل جهود دبلوماسية محمومة لتجنب الحرب، يحذر المحللون من أن الجيش الروسي يشكل تهديدا مباشرا لأوكرانيا.



لكن إذا حدث غزو، فليس من الواضح أين سيبدأ. أنشأت روسيا نقاط ضغط على ثلاث جهات من أوكرانيا - في شبه جزيرة القرم في الجنوب، وعلى الجانب الروسي من حدود البلدين، وفي بيلاروسيا في الشمال.

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نحلل هنا الجبهات الثلاث التي يراقبها الغرب وأوكرانيا، تحسبا للدخول الروسي المحتمل من خلالهم.شرق أوكرانياتم توجيه معظم الاهتمام إلى منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، حيث تخوض القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من روسيا صراعا منذ عام 2014.الافتراض الأول لأولئك الذين يراقبون التحركات الروسية هو أن موسكو يمكن أن تعزز القوة العسكرية التي تمتلكها بالفعل في المنطقة، مما يجعل شرق أوكرانيا أسهل موقع يمكن من خلاله شن غزو.وتظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها محطة "سي إن إن" أن قاعدة كبيرة في يلنيا، والتي كانت تحتوي على دبابات ومدفعية ومدرعات روسية أخرى، قد تم إفراغها إلى حد كبير، ويبدو أن المعدات قد تم نقلها بالقرب من الحدود في الأيام الأخيرة.وتم نقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى القاعدة في أواخر عام 2021 قبل أن تختفي - بما في ذلك حوالي 700 دبابة وعربة قتال مشاة وقاذفات صواريخ باليستية. تُظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين بعضا من تلك المعدات في القطارات والطرق الواقعة جنوبا في منطقة بريانسك القريبة من أوكرانيا.وقال فيليب كاربر من مؤسسة بوتوماك بواشنطن، والذي درس أيضا تحركات القوات الروسية بالتفصيل: "أقوى تشكيل هجومي روسي والذي يتمركز عادة في منطقة موسكو، قد تحرك جنوبا. ويتم تجميعه في المنطقة المثالية لشن هجوم مدرع سريع على طريق خورسك-كييف ".بيلاروسياوتزايدت المخاوف أيضا بشأن حشد كبير للقوات الروسية في بيلاروسيا، الدولة المتحالفة بشكل وثيق مع موسكو والتي يمكن أن توفر وسيلة أخرى للدخول إلى أوكرانيا.وبدأت روسيا وبيلاروسيا، الخميس، مناورات عسكرية مشتركة لمدة عشرة أيام، أثار حجمها وتوقيتها مخاوف في الغرب.ويُعتقد أن انتشار موسكو في بيلاروسيا هو الأكبر هناك منذ الحرب الباردة، مع "توقع 30 ألف جندي قتالي، وقوات العمليات الخاصة سبيتسناز، والطائرات المقاتلة بما في ذلك سو -35، وصواريخ إسكندر ذات القدرة المزدوجة وأنظمة الدفاع الجوي إس -400".كما أجرت روسيا أيضا أكبر تمرين للقوات المسلحة البيلاروسية في أي وقت من العام، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.وأظهرت صور الأقمار الصناعية الجيش الروسي وهو يقوم بعمليات انتشار متقدمة في عدة مواقع في بيلاروسيا. وأظهرت صورا أخرى إنشاء معسكرات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، على بعد مئات الأميال من مكان إجراء التدريبات.ومع ذلك، إذا ركزت روسيا على الحدود البيلاروسية كنقطة دخول إلى أوكرانيا، فسيكون الطريق محفوفا بالصعوبات.سيتعين على الجنود الروس الدخول في أهوار بينسك، وهي إحدى أكبر الأراضي الرطبة في أوروبا، والتي تمتد عبر الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - وهي منطقة كثيفة ومليئة بالمياه والغابات.شبه جزيرة القرمستوفر شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في عام 2014 نقطة انطلاق طبيعية لأي عملية جديدة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستحاول بدء تحرك إلى أوكرانيا من شبه جزيرة القرم.وقد أظهرت الأقمار انتشارا كبيرا للقوات والمعدات، حيث قدرت أن أكثر من 550 خيمة عسكرية ومئات المركبات قد وصلت شمال سيمفيروبول، عاصمة القرم.ثم حددت الصور انتشارا جديدا لأول مرة الخميس بالقرب من بلدة سلافني على الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم، بما في ذلك المركبات المدرعة.ويمكن أن تساعد القوات في ترانسنيستريا، المنطقة الانفصالية التي تدعمها روسيا في مولدوفا، أي تحرك في جنوب أوكرانيا، حيث تم الإبلاغ أيضا عن وجود حشود عسكرية.