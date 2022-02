«سيارة غواصة» من تسلا صور

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

كشفت تسلا العالمية، عن مركبة ذات مظهر غريب، قادرة على الغوص، تبلغ سرعتها القصوى حوالي 25 ميلاً في الساعة (40 كيلومترًا في الساعة) على الماء، ونطاق إجمالي يصل إلى 115 ميلاً (185 كيلومترًا).



ويأتي نموذج متقدم يُطلق عليه اسم Cybercat Foiler أيضًا مع القوارب المائية، مما يسمح لـ Cybertruck بتجاوز 40 ميلاً في الساعة (64 كيلومترًا في الساعة)، عن طريق رفع جسمها خارج الماء لتحسين الديناميكا المائية.



ووفقًا للمطورين، من المرجح أن تكون Cybercat للبيع بالتجزئة بحوالي 22900 - 32900 دولار (16890 - 24265 جنيهًا إسترلينيًا) و Foiler مقابل 35400 دولار - 42900 دولار (26109 - 31.641 جنيهًا إسترلينيًا).

وعندما تكون قادرًا على إرفاق مجموعة Cybercat الخاصة بك بشاحنةCybertruck ، يظل الأمر غير واضح، حيث تم بالفعل دفع طرح سيارة Tesla ذات المظهر المستقبلي من عام 2021 إلى عام 2022 ، والآن حتى عام 2023.وحقيقة أن Cybercat يبدو وكأنه شيء ربما يكون قد استحضره Dzmond Llewelyn's Q Branch ليس مصادفة تمامًا، فوفقا للرئيس التنفيذي لشركةTesla Elon Musk ، فإن تصميم Cybertruck نفسه تأثر جزئيًا بسيارة Lotus Espirit S1 لعام 1976 التي ظهرت بفيلم The Spy Who Loved Me .وفي الفيلم، يقود جيمس بوند السيارة متعددة الأضلاع بشكل مشابه في مطاردة محفوفة بالمخاطر عبر سردينيا، قبل أن تهرب من مطارديها بطائرة هليكوبتر بالقيادة من رصيف المراكب الصغيرة وتحويلها إلى غواصة.وحتى أن الملياردير الأمريكي "ماسك" اشترى "ويت نيلي" – وهي الغواصة المخصصة التي مثلت السيارة الخيالية في التسلسلات تحت الماء - مقابل 550 ألف جنيه إسترليني في عام 2013 ، قائلاً في ذلك الوقت إنه ينوي تحويلها إلى غواصة سيارة وظيفية.ووفقًا لمبدع Cybercat "دايموند"، فإن القدرة على أخذ Cybertruck إلى الماء "ستحيي شغف إيلون ماسك Musk بسيارة جيمس بوند Bond الشهيرة.وقال دياموند: "نعتقد أنه مع وجود أكثر من 1.3 مليون تحفظ على Cybertruck ، فإن إمكانات سوق Cybercat هائلة، ونتوقع لها مستقبل كبير.وأضاف: "يمكن تحقيق الهوامش الإجمالية الإجمالية المماثلة لتلك الناتجة عن خطوط سيارات تسلا موديل S و X مجتمعة".وقال المطورون، إنه عندما لا يتم استخدام Cybercat و Foiler ، فإن أجزائه مصممة ليتم تخزينها داخل Cybertruck ، ويمكن تثبيتها مرة أخرى بواسطة شخص واحد في وقت أقل مما يتطلبه الأمر لإطلاق قارب.