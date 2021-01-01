للاندرويد والايفون: طريقة حذف حساب Gmail نهائياً من الجوال

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يبحث الكثير عن طريقة حذف حساب Gmail نهائياً من الجوال وهذا راجع لاسباب كثيرة سنعرض بعضها في هذا الموضوع.



فخدمة Gmail هي خدمة بريد إلكترونى مجانية تم تطويرها بواسطة Google.



وهي تمكن المستخدمين من الوصول إلى Google على الويب واستخدام برامج الجهات الخارجية التى تزامن محتوى البريد الإلكترونى من خلال بروتوكول IMAP أو بروتوكول POP.

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ماذا سيحدث عندما تحذف خدمة Gmail الخاصة بك؟إذا كنت لا تريد عنوان Gmail ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بعد الآن ، يمكنك إزالتها من حساب Google الخاص بك.لن يؤدي حذفها إلى حذف حساب Google بالكامل.سيتم حذف رسائل البريد الإلكتروني وإعدادات البريد.ولن يصبح بإمكانك استخدام عنوان Gmail الخاص بك لإرسال البريد الإلكتروني أو تلقيه.لكن إذا غيرت رأيك ، فقد تتمكن من استعادة عنوان Gmail الخاص بك.لا يمكن لأي شخص آخر استخدام عنوان Gmail الخاص بك في المستقبل.لن يتم حذف حسابك في Google بل ستتم فقط إزالة خدمة Gmail الخاصة بك فقط.وستظل أنشطتك وعمليات الشراء التي أجريتها على Google Play.أسباب حذف حساب Gmail الشائعةقد يحتاج المستخدم فى بعض الأوقات إلى حذف حساب Gmail من هاتفه لأسباب متعددة أهمها:استعادة ضبط المصنع للهاتف.بيع الهاتف.الحاجة إلى إنشاء حساب Gmail جديد.شراء جهاز مستعمل من قبل و يحتوي على حساب Gmail لشخص آخر.وتختلف طريقة حذف حساب Gmail ببعض الخطوات من الهواتف المعتمدة على أنظمة تشغيل Android أو iOS.طريقة حذف حساب Gmail نهائياً من الجوالحذف Gmail من على هاتف Androidينبغى عليك قبل أن تقوم بحذف خدمة Gmail الخاصة بك، أن تقوم أولاً بتنزيل بياناتك على هاتفك الجوال الذي يعمل بنظام Android.ثم افتح تطبيق “الإعدادات” على جهازك، ثم Google، ثم إدارة حسابك على Google.انقر على “البيانات والتخصيص”، في الجزء العلوي.ضمن “تنزيل بياناتك أو حذفها أو وضع خطة لها”، ثم انقر على حذف خدمة أو حسابك.قد يحتاج الأمر إلى تسجيل الدخول.بجانب “Gmail”، انقر على حذف.اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.عند إزالة الحساب، يتم أيضاً حذف كل شيء مرتبط بهذا الحساب من هاتفك، ويتضمن هذا البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والإعدادات.شاهد ايضا: تغيير حساب Gmail على الهاتفحذف حساب Gmail من هاتف iOS1- ادخل إلى القائمة الرئيسيّة الخاصة بالآيفون، واضغط على أيقونة (الإعدادات).2- اضغط على الخيار الذي يحتوي على الإيميل، وجهات الإتصال، وستظهر قائمة تحتوي على عدة خيارات.3- اختار منها (iCloud).4- سيظهر إطار يتضمن عناوين البريد الإلكتروني، وجهات الإتصال، بالإضافة إلى أيقونة حمراء وهي حذف الحساب أوDelete Account، حدد الحساب المراد حذفه، واضغط على أيقونة حذف الحساب السابقة.5- ستظهر رسالة على الشاشة تطلب تأكيد المستخدم لحذف الحساب، اضغط (موافق).6- أكد عمليّة حذف الحساب، وبعد ذلك سيتم ظهور رسالة على الشاشة تؤكد عمليّة حذف الحساب.فيديو يشرح طريقة حذف حساب Gmail نهائياً من الجوال