أكثر التطبيقات التي تستنزف بطارية أجهزة أندرويد

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إذا كنت تواجه بعض المشكلات مع بطارية هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو قد بدأت طاقتها في النفاذ بشكل سريع، فأنت لست بحاجة إلى استبدالها ولكنك تحتاج إلى التوقف مؤقتا عن فئة من التطبيقات التي تستهلك طاقة بطاريتك.



وأشار العديد من خبراء التكنولوجيا إلى ضرورة حذف عدد قليل من التطبيقات على هاتفك الأندرويد، حيث أن بعض التطبيقات التي تعتمد طريقة عملها على الاتصال بشبكة الإنترنت هي التي تستنزف بطارية هاتفك.



ويعد السبب الأول الذي يجعل تطبيقات أندرويد، تستنزف طاقة بطارية الهاتف الذكي، حيث تضم تطبيقات التواصل الاجتماعي المتصلة بالإنترنت العديد من المزايا ضمن نظمها الاساسي، وذلك لأنها تؤدي العديد من الوظائف في خلفية الجهاز، حيث تعمل هذه التطبيقات بلا كلل وبقاء الهاتف في حالة نشاط، حتى يتمكن المستخدم من رؤية تحديثات المحتوى الذي يشاركه المستخدمين الآخرين.

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أكثر التطبيقات استنزافا لطاقة بطارية هواتف أندرويد1. تطبيق سناب شات Snapchat:يعد سناب شات أحد أبرز التطبيقات التي تستنزف عمر بطارية هواتف أندرويد، إذ تعمل خدمة الإشعارات على إبقاء الهاتف نشطا في الخلفية مما يؤدي إلى نفاذ طاقة البطارية سريعا، كما يعتمد التطبيق على استخدام خدمات الموقع لتحديث موقع المستخدم باستمرار.2. تطبيق نيتفليكس Netflix:يأتي تطبيق البث المباشر نيتفليكس، بين أحد أكثر التطبيقات استنفادا لبطارية هاتفك، حيث يستنفذ تطبيق البث المرئي طاقة بطارية هواتف أندرويد بسبب الإشعارات الخاصة بالخدمة والتي تجذب المستخدمين لمشاهدة العروض الجديدة.3. تطبيق يوتيوب YouTube:يستنزف تطبيق يوتيوب طاقة بطارية هواتف أندرويد، فهو من أسوأ التطبيقات استهلاكا لطاقة البطارية، حيث أن العمليات التي يستخدمها لعرض مقاطع الفيديو بما في ذلك إمكانيات شاشة العرض ومكبرات الصوت واتصال Wi-Fi، تعد واحدة من أكبر الإمكانيات التي تستهلك بطارية الهاتف بشكل ملحوظ.4. تطبيق فيسبوك Facebook:نظرا للميزات التي تعتمد عليها طريقة عمل تطبيق فيسبوك، فهي تحتاج إلى كمية هائلة من طاقة البطارية، إذا أن فيسبوك يستنزف عمر البطارية لأنه يعمل باستمرار في خلفية الهاتف، من أجل مزامنة التحديثات وجهات الاتصال وتشغيل خدمات الإشعارات الخاصة بالشبكة، بالإضافة إلى استخدامه لخدمات تحديد المواقع العالمية GBS، لتحديث موقع المستخدم باستمرار.أكثر التطبيقات استنزافا لطاقة بطارية هواتف أندرويد (صورة أرشيفية)5. تطبيق فيسبوك ماسنجر:تشير بعذ الدرسات إلى أن تطبيق فيسبوك ماسنجر هو أحد تطبيقات أندرويد المسؤولة عن استنزاف بطارية الهاتف الذكي بشكل كبير، حيث يعمل باستمرار في خلفية الجهاز مثل التطبيق الرئيسي فيسبوك، وذلك من أجل مزامنة جهات الاتصال إشعارات استلام الرسائل.6. تطبيق واتساب WhatsApp:يعتبر تطبيق واتساب واحدا من أكثر التطبيقات المفضلة لدى الجميع، وبالرغم من أنه من أكثر التطبيقات شيوعا فهو يأتي في أعلى قائمة التطبيقات استنزافا للبطارية وأيضا من بين التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الذاكرة الهاتف، حيث يستخدم واتساب العديد من إمكانيات هواتف أندرويد من بينها الموقع و الكاميرا والميكروفون واتصال Wi-Fi، إلى جانب الوضع الداكن.