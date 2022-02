مزايا جديده قادمة إلى "واتساب" على أندرويد.. عليك معرفتها

واتساب واتساب

يختبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، العديد من الميزات والتغييرات الرائعة التي ينتظرها أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، مواصلا بذلك تطوير سلسلة التحديثات المستمرة التي تتضمن إضافات قوية وتحسينات موسعة على ميزات الخدمة التي يقدمها لإصداراته على أنظمة Android و iOS وأنظمة سطح المكتب و الويب.



وحسبما ذكر موقع "businessinsider"، هناك ميزات جديدة وقادمة إلى تطبيق واتساب على مختلفة أنظمة التشغيل، بعضها قيد الاختبار منذ العام الماضي ولكن لم يتم إصدارها رسميا بعد، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق WhatsApp في طرح هذه الميزات قريبا على جميع الأجهزة.



تحديثات واتساب القادمة لإصدار أندرويد

1. المجتمعات Communities:

من أبرز الميزات المتوقع توفيرها من واتساب لمستخدميه على هواتف أندرويد، هي خاصية جديدة تسمى المجتمعات والتي ستمنح المستخدم القدرة بشكل أساسي على جمع مجموعات WhatsApp الخاصة بحسابه معا في مكان واحد، فإذا كانت مشاركا في مجموعات متعددة ولكن متشابهة وتحتاج إلى التواصل معها جميعا مرة واحدة، فستتيح لك ميزة المجتمعات إرسال الرسائل النصية والوسائط إلى جميع المجموعات ضمن مجتمع واحد.تحديثات واتساب القادمة لإصدار أندرويد2. مهلة جديدة لاختفاء الرسائل:سيوفر لك تحديث مستقبلي من واتساب ميزة جديدة تتعلق بحذف الرسائل، حيث يتيح لك واتساب حاليا ضبط الرسائل بحيث تختفي بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما من وقت إرسالها، ووفي الوقت الحالي يختبر واتساب إضافة خيارين آخرين هما يومين و 12 ساعة، حيث يقوم واتساب أيضا باختبار قدرة المسؤولين على حذف أي رسالة في الدردشات الجماعية.WhatsApp Is Testing a New 90-Day Option for Its Disappearing Messages Feature | Beebomتحديثات واتساب القادمة لإصدار أندرويد3. منتقي وسائط جديد:يختبر واتساب منتقي وسائط جديدا سيسهل على مستخدمي أندرويد إرسال وسائط متعددة بعد التقاط صورة على التطبيق، وستعرض الميزة الجديدة قسم "الأخيرة" وقسم "المعرض" ضمن خيار الوسائط الحديثة، حيث سيتم عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF الملتقطة حديثا من معرض الصور الخاص بالمستخدم، وسيعرض قسم المعرض كل المحتوى، وسيظهر منتقي الوسائط الجديد عند التقاط صورة من الكاميرا داخل التطبيق.4. نقل سجل الدردشات من أندرويد إلى iOS:يتيح واتساب حاليا للمستخدمين نقل سجل الدردشات من iOS لهواتف أندرويد، كما يختبر في الوقت الحالى القدرة على نقل الدردشات من هواتف أندرويد إلى هواتف آيفون، ولكي تعمل هذه الميزة، ستحتاج إلى استخدام تطبيق Move to iOS، نظرا لأنه يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الدردشات على هواتف أندرويد على Google Drive وأجهزة آيفون على iCloud، لم يكن من الممكن في السابق نقل الدردشات عند التبديل إلى جهاز جديد ولكن واتساب بدأ أخيرًا العمل على هذه الميزة.5. خلفيات المكالمات الصوتية:يجلب واتساب تحديث صغير لمستخدميه على أندرويد، يتعلق بالمكالمات الصوتية، حيث قد يؤدي إلى الحصول على تغيير مرئي في التطبيق، يعرض واتساب حاليا الخلفية الافتراضية عند إجراء مكالمات صوتية على التطبيق، ويختبر في الوقت الحالي إمكانية إظهار خلفية الدردشة الخاصة بك عند إجراء مكالمات صوتية جديدة.6. أدوات رسم جديدة :قد يضيف واتساب قريبا قلمين جديدين كأدوات رسم لتحرير الصور ومقاطع الفيديو على التطبيق، بهذه الطريقة سيكون لديك المزيد من خيارات التحرير وإجمالي ثلاثة أقلام رصاص، ستظهر ميزة تحرير أخرى قريبا على تطبيق أندرويد وهي إمكانية تعتيم الصور.