رصد اللحظات الأخيرة في حياة كوكب ميت

كشف علماء الفلك عن أن بقايا كوكب مدمر شوهدت وهي تصطدم بنواة نجم شبيه بالشمس منذ فترة طويلة، وتؤكد هذه الملاحظات، التي تم إجراؤها باستخدام مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا، عقودًا من الأدلة غير المباشرة على أن الحطام من الكواكب المتحللة يتم دفعه في هذه البقايا النجمية على مدار مليارات السنين.
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الكوكب اصطدم بما يسمى قزم أبيض، وهو ما يتبقى من نجم كالشمس بعد أن يحترق بوقوده ويلقي طبقاته الخارجية، ويترك نواة كثيفة.
أوضح خبراء من جامعة وارويك في إنجلترا أن بقايا الكواكب لوحظت تسخن بما يصل إلى 1.8 مليون درجة فهرنهايت عندما اصطدمت بسطح G 29-38، وهو قزم أبيض متغير على بعد 44 سنة ضوئية من الأرض.
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