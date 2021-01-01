لمعالجة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي .مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ مقترحات

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قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إيمي كلوبوشار، وهو ديمقراطي، وسينثيا لوميس، الجمهورية، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الإدمان على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل منصة Meta Platform على Facebook أو Twitter.



وبموجب مشروع القانون، ستجري المؤسسة الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب دراسة حول التدخلات المحتملة التي يمكن أن يستخدمها فيسبوك أو غيره لمعالجة مشاكل إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ، حسبما قال مكتب كلوبوشار في بيان صدر مؤخرًا.



وقال البيان إن لجنة التجارة الفيدرالية ستضع قواعد بناءً على النتائج ، وستحاسب المنصات إذا لم تمتثل، وقال كلوبشار في بيان "لفترة طويلة جدًا ، قالت شركات التكنولوجيا" ثق بنا ، لقد حصلنا على هذا ". لكننا نعلم أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي قد استثمرت أرباحًا مرارًا وتكرارًا على الأشخاص ، حيث تقوم الخوارزميات بدفع المحتوى الخطير الذي يربط المستخدمين وينشر معلومات خاطئة، سيساعد مشروع القانون هذا في معالجة هذه الممارسات ".

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ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق، فيما رفض Facebook التعليق لكنه أشار إلى منشور في مدونة في ديسمبر قال إنه سيطبق أدوات جديدة لـ Instagram من شأنها ، على سبيل المثال ، منع الأشخاص من وضع علامات على المراهقين الذين لا يتابعونهم أو أخذ استراحة من الشاشة.